مستشار الرئيس: فرعون لم يكن مصريًا.. المصري لا يصل لهذه الدرجة من البعد عن الله

الأحد، 07-08-2022
02:41 م
قال الدكتور أسامة
الأزهري، مستشار الرئيس
عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، إن فرعون
لم يكن مصريا
أصيلا، وإنما كان من الهكسوس.
جاء تصريح الأزهري
خلال حديثه عن ذكرى يوم عاشوراء التي يحتفل فيها المسلمون بنجاة نبي الله موسى
عليه السلام من فرعون
وجيشه وغرق الأخير في البحر.
وقال أسامة الأزهري
،
الذي يعمل مستشارًا للشؤون الدينية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأستاذًا
مساعدًا بجامعة الأزهر، في لقاء إذاعي: "سيدنا موسى صبر على فرعون
40 سنة،
رغم تكبره، وجبروته".
وأضاف: "هناك بحث
تاريخى وهو الأصح أن فرعون
لم يكن مصريا أصيلاً، بل كان من الهكسوس.. فالمصرى
لا
يصل لهذا الحد من البعد عن الله بأي حال من الأحوال".