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"مسؤول كبير".. صبحي كابر يكشف كيف استرد أمواله بعد النصب عليه

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الثلاثاء، 05-11-2024 09:57 ص

 

 

كشف صبحي كابر، صاحب مطعم صبحي كابر الشهير، عن تفاصيل استرداده لأمواله التي تعرض للنصب عليها والتي تبلغ قيمتها 200 مليون جنيه.

 

وأوضح "كابر" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن أحد المسؤولين الكبار تدخل شخصيًا في القضية بعد أن استمع إلى قصته وتأكد من تعرضه للنصب.

 

وأشار إلى أن "المسؤول عندما بحث عن الرجل الذي قام بالنصب عليّ وجده توفي في مصر وليس في دبي، كما أدعى البعض، وأخواته ناموا على الفلوس، التي اتحولت على حساب شقيقهم قبل وفاته، وقدمت كل الأوراق اللي تثبت أني حولت للشركة بتاعته 200 مليون جنيه".

 

وأضاف كابر: "المسؤول تواصل مع شركتهم، ومنحهم مهلة أسبوع، وحصلت على 3 آلاف طن من فول الصويا و5 آلاف طن من الذرة حتى الآن، ووعدوا أن الباقي بعد 3 شهور، وأعطوني ورقة بالكلام ده".

 

وعبر كابر عن امتنانه الشديد للدولة المصرية والمسؤولين الذين ساعدوه في استعادة حقه، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس اهتمام الدولة بحل مشاكل المواطنين وحمايتهم من جرائم النصب.

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