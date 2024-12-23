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"ماني شاذ أنت الشاذ".. مشاداة بين ضيوف في برنامج سعودي تنتهي بمفاجأة

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الإثنين، 23-12-2024 12:45 م

 

 

قام ضيف برنامج "مجلس الصياهد" السعودي مشاري المخلفي بتنفيذ مقلب في الشاعر السعودي فهد الشهراني.

 

 حيث قال له: "أنت تقول أنك تحكم نفسك وتقول أنا أفضل شاعر، وأنا ما أحفظ لك ولا بيت".

 

ليرد عليه الشهراني قائلاً: "هذا خطأ منك، والشاذ من شذ شذ في النار". فرد المخلفي قائلاً: "أنا ماني شاذ، الشاذ أنت".

 

 

وأضاف الشاعر  فهد الشهراني: "أنا وقفت قدام سلطان بن عبد العزيز، والملك عبدالله، والملك سلمان، والأمير نايف، والخامس في شاعر المليون".

 

ومن جانبه، أوضح مقدم البرنامج راكان المغيري قائلاً: "هذه من المقالب التي نضغط فيها على ضيوفنا حتى نخرج الوجه الآخر لهم"، ليضحك الجميع على الموقف، بينما رد الشهراني قائلاً: "حسبي الله".

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