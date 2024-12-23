المدرب مع اللاعبات.. فضيحة جنسية تضرب عملاق الكرة الإفريقية

ضربت فضيحة جنسية أروقة نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أحد عمالقة كرة القدم في القارة السمراء.

وأعلن صن داونز في بيان رسمي لجؤه إلى مكتب قانوني من أجل التحقيق في مزاعم سلوك غير لائق ضد جيري تشابالالا المدير الفني لفريق كرة القدم للسيدات بالنادي.

وقال البيان: "علم مجلس إدارة نادي ماميلودي صن داونز بادعاءات السلوك غير اللائق التي قدمتها العديد من اللاعبات ضد مدرب فريق السيدات جيري تشابالالا".

وأضاف: "ينظر نادي ماميلودي صن داونز إلى هذه الادعاءات بجدية شديدة وقام بتعيين فريق قانوني للتحقيق في هذه الادعاءات وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة في أقرب وقت ممكن".

وأتم البيان: "في حالة توصل التحقيق إلى وقائع تستدعي اتخاذ إجراء فسوف يتخذ المجلس على الفور الخطوات المناسبة وسوف يعلن ماميلودي صن داونز في الوقت المناسب عن نتائج التحقيق والإجراءات التي سيتم اتخاذها".

وزعمت قناة SABC SPORT الجنوب أفريقية أن تشابالالا صاحب الـ 44 عاما تورط في فضيحة جنسية بالتحرش ببعض لاعبات الفريق.

وتولى تشابالالا مهمة قيادة فريق كرة القدم للسيدات بنادي ماميلودي صن داونز منذ عام 2012.