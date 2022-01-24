الإثنين 24 يناير 2022
توقيت مصر 15:01 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عودة «أمينة الإيطالية» إلى زوجها في الفيوم

قرارات عاجلة من «كيروش» قبل مواجهة «كوت ديفوار» ويهدد باستبعاد هؤلاء

شاهد.. بسمة وهبة تعتزل من أمام الكعبة: أريد التفرغ للعبادة

فيديو صادم.. فيفي عبده ترد على متابع:«مش شايف كل الأنوثة دي.. أوديهملك فين دول»

وجبة فسيخ تقتل المقرئ سيد عيسى ونجله الطبيب وزوجته

وفاة «الدريعي».. آخر ظهور للداعية السعودي على سرير المرض قبل وفاته

اعتراف خطير لأحد المتهمين في قضية "فساد وزارة الصحة"

المشهد الجرئ.. أشرف زكي يفاجئ الجميع: منى زكي أدت دورها ببراعة

بعد غياب 9 سنوات.. فنانة شهيرة تظهر وتكشف ما حدث لها: المخرج كان عايزني ورفضت

شاهد.. الإمارات ترد على هجوم الحوثي بطلعة جوية ناجحة

ADS
 

مسؤولة في «الأرصاد» تقدم مقترحًا غريبًا بسبب البرد الشديد

201801310647574757
ا
Native
Teads
الإثنين، 24-01-2022 09:52 ص
أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير عام الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الهيئة ستخاطب وزارة التعليم لتغيير المناهج الدراسية بسبب البرودة التي تشهدها البلاد، مشيرة إلى أن الجو أصبح ثلج وليس معتدلا بفصل الشتاء كما يوجد بالمناهج الدراسية.
وقالت مديرة عام الاستشعار عن بعد، إن درجة الحرارة العظمي بالقاهرة ستكون ما بين 12 لـ 13 درجة أما الصغرى ستكون 6 درجات اليوم الاثنين.
وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر جديدة»، مساء أمس الأحد، أن الأربعاء سيشهد تقلبات جوية عنيفة وهبوط أمطار، على كل محافظات الجمهورية خاصة القاهرة الكبرى.
وتابعت أن انخفاض درجات الحرارة على مستوى مصر سيظل لمدة أسبوعين، بسبب الكتل الباردة القادمة من أوروبا.
وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر أن محافظات شمال الصعيد مثل الفيوم والمنيا وبنى سويف درجات الحرارة الصغرى ستسجل 3 مئوية.
ولفتت إلى أن السبب في انخفاض درجات الحرارة هو وجود منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا يعمل على تأثر البلاد برياح شمالية غربية باردة جدا جافة.
 

إقرأ ايضا

1438376_0

عودة «أمينة الإيطالية» إلى زوجها في الفيوم

1707394_0

قرارات عاجلة من «كيروش» قبل مواجهة «كوت ديفوار» ويهدد باستبعاد هؤلاء

270e7431fe

شاهد.. بسمة وهبة تعتزل من أمام الكعبة: أريد التفرغ للعبادة

أخبار متعلقة

elaosboa98765

الأرصاد تحذر من طقس اليوم وغدًا

202011200225492549

السبت والأحد.. تعرف على مناطق سقوط الأمطار في مصر

20220102090924924

الأرصاد تحذر من طقس الـ 3 أيام القادمة

202011260155585558

شديد البرودة.. تعرف على طقس غد الثلاثاء

1090878_0

تحذيرات من الأرصاد: أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات