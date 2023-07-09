شهدت محاكمة عامل متهم بقتل شقيقه التوأم بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، الاستماع لشهادة أم الجاني والمجني عليه خلال سير جلسة المحاكمة.

وأمام القاضي انهارت الأم بالبكاء قائلة: "ياسيادة القاضي أنا أم ومكوية وعيالي واحد مات والتاني محبوس وأنا ست مريضة أرجوك سيب لي واحد فيهم"، مؤكدة أن ابنها المتهم لم يقصد قتل شقيقه، لأنهما كانا قريبان من بعضهما ولم يحمل أي منهما ضغينة للآخر، وأن القاتل تعرض لظلم شديد.

واتهمت زوجة ابنها المجني عليه والشاهدة الأولى أنها سبب المشاكل التي حدثت بين نجليها كما أنها كانت تتعدى عليها بالسب والشتم بأبشع الألفاظ فكانت دائمًا تدخل في مشاكل مع شقيق زوجها وتسبه وتتوعده بتلفيق الاتهامات.

وقالت الأم باكية لرئيس محكمة جنايات كفر الشيخ المستشار شريف قورة: "يا سيادة القاضي عيالي بيحبوا بعض ومكانوش بيفترقوا منها لله مرات طلحة هي اللي عملت كده فيهم وكانت بتشتمني بألفاظ وحشة وتهددني وتقولي والله لأقهرك عليه".

ونظرت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، أمس السبت، أولى محاكمات عامل عادي متهم بقتل شقيقه التوأم بسلاح أبيض "سكين" بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ.

تُشكل الدائرة من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد عزمي أبوزيد، مستشار، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 13038 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3279 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "محمد.ف.ب.خ"، 31 عامًا، عامل عادي، ويقيم بقرية إسحاقة التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 24 سبتمبر 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ، قتل شقيقه طلحة عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك.

وتبين من قرار إحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وعندما شاهده عاجله بطعنة من السلاح الأبيض حوزته فيما وجه له اتهامًا آخرًا بإحرازه سلاح أبيض "سكين" والمستخدم في ارتكاب الجريمة.