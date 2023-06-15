سيدة كفر الشيخ جمعت بين زوجها وشقيقه في علاقة واحدة.. والنهاية مفجعة!

شهد مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، جريمة قتل سيطر خلالها الشيطان على المتهم ووسوس له قتل شقيقه كي ينفرد بزوجته، التي تعاونت مع المتهم لارتكاب الجريمة.

المتهمين في الواقعة هما "ماهر.ا.هـ.أ"، 27 عامًا، ويقيم بمنطقة ضهر المشروع التابعة لمركز مطوبس، و"نيرة.م.أ.ح"، 25 عامًا، بائعة أسماك، وتقيم بقرية سكرانة التابعة لنفس المركز.

في يوم 17 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة مطوبس، تبين مقتل المجني عليه "نادر.ا.هـ.أ"، شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد. بعد أن استدرجت المتهمة زوجها إلى مقر أرضه الزراعية، واتفاقها مع شقيق زوجها على قتله، على خلفية علاقة غير شرعية بين المتهمين.

قبل الواقعة بيت المتهمين النية وعقدا العزم المصمم عليه، فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، واستدرجة المتهمة الثانية زوجها إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول وبناء على مطلبه لإتمام مخططهما الإجرامي.

المتهم الأول كال بشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخرى "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله.

بعد اكتشاف جثة الضحية أخبر أهله وجيرانه قوات الشرطة التي وصلت إلى موقع الجريمة، بعدها بدأ رجال المباحث التحري والتحقيق في الواقعة والتي توصلت إلى أن زوجة الضحية وشقيقه هما وراء ارتكاب جريمة القتل.

وكشفت التحقيقات بأن المتهم الأول كال بشقيقه عدة ضربات برأسه محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله، كما وجه إليهما إحراز المتهم الأول، وحازت المتهمة الثانية أداتين "كوريك وقالب طوب"، تستخدما في الإعتداء على الأشخاص، واستخدمهما المتهم الأول في جريمته المتفق عليها مع المتهمة الثانية محل الاتهام السابق. وبعدها قررت النيابة حبس المتهمين ولاحقًا تم إحالتهما إلى محكمة الجنايات.

وخلال جلسات المحاكمة أجابت المتهمة على سؤال وجهه رئيس الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات فوه، المستشار خالد بدر الدين، حين قال: "إنتي قتلتي جوزك يا نيرة؟"، لتجيب المتهمة بالنفي: "ما أعرفش بموضوع القتل ولا حرضته على قتله"، متسائلة: "هو أنا أقتل جوزي ليه؟".

وضمن اعترافاتها أثبتت الزوجة المتهمة باستدراج المجني عليه زوجها، وجود علاقة محرمة مع المتهم الأول شقيق زوجها، قائلة: "أيوة غلطت معاه في الاول لكن معرفش موضوع القتل، هو قتله بس أنا ما أعرفش إنه ناوي على قتله..أنا شوفته وهو بيقتله لأني كنت موجودة في مكان الجريمة وقت ما حصلت".

وبجلسة 20 مايو الماضي، قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، اليوم السبت، حضوريًا بإحالة أوراق سائق، وبائعة أسماك إلى فضيلة المفتي بشأن أخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامهما لإدانتهما عما أسند إليهما بقتل شقيق السائق المدان الأول، وزوج المدانة الثانية بائعة الأسماك وذلك على خلفية علاقة غير شرعية بينهما، وحددت المحكمة جلسة 20 يونيو 2023 للنطق بالحكم.