مدير مستشفى حكومي بالإسكندرية يقيم علاقة جنسية مع ممرضة والنهاية صادمة

الثلاثاء، 23-08-2022
09:10 ص
نشر الزوج قرار
تعيينه مديرا لإحدى المستشفيات الحكومية على فيسبوك، انتظارا لتهنئة الأقارب
والزملاء له، وفى نفس الوقت كانت الزوجة هناء .م ، ترد بديلا عن زوجها على كومنتات
التهنئة، نظرا لانشغاله فى عيادته الطبية، فكانت تدون أسفل كل تعليق كلمة
"الله يبارك فيك"، حتى التقطت عين الزوجة وهى تحرك سهم "الماوس" الى الأسفل
لقراءة التعليقات بأكونت غريب دون تعليقا ثم حذفه بسرعة.
كانت الزوجة قد
التقطت التعليق بعينيها، حيث كتبت صاحبة الأكاونت المجهول "بالتوفيق ياحبيبى
ربنا يخليك ليا"، أسرعت ودونت اسم الأكاونت فى ورقة، ثم استأذنت زوجها للذهاب
إلى البيت، حيث الأولاد ينتظرونها.
تناست الزوجة
الحفلة التى خططت لها للإحتفال بتعيين زوجها مدير لإحدى المستشفيات بالأسكندرية،
أخذ الأكونت الغريب تفكيرها كليا، خاصة وأن صاحبة الأكونت فتاة لم يتجاوز عمرها 25
عاما، وتعمل ممرضة
حسب ماكشفته فى اكونتها الخاص.
خطة صديقة
الزوجة لكشف السر
غيرت الزوجة
بوصلة طريقها من المنزل إلى بيت صديقتها المحامية، قصت لها ما حدث، وأبدت شكوكها
من أن زوجها على علاقة بهذه الفتاة
"صاحبة الكومنت " .
هدأت صديقتها من
روعها، وطلبت منها وضع خطة لمعرفة الحقيقة، أخبرتها أنها سترسل طلب صداقة إلى
أكاونت الفتاة، ويسبق ذلك إلغاء صداقتها من أكاونت الزوجة حتى لاتكتشف أنهما
أصدقاء .
نفذت المحامية
الخطة كاملة، وقبلت الفتاة طلب الصداقة ، وبدأ التعارف بين الاثنين يتطور، لدرجة
أن الفتاة زارت المحامية فى مكتبها، وبعد
أشهر، تواصلت المحامية مع الزوجة ، وطلبت منها الحضور إلى مكتبها لأمر هام .
بمجرد وصول
الزوجة، قصت لها التفاصيل كاملة، أخبرتها أن هذه الفتاة تعمل ممرضة
فى المسشتفى
التى يديرها زوجها الطبيب، وأنها كشفت لها خيوط كثيرة، حيث أخبرتها أنها متزوجة من
طبيب لكن احتراما لطلبه بالسرية رفضت الإفصاح عن أى شىء يخص علاقتهما، لكنها
أخبرتها أن هذا الطبيب تزوجها مجبرا، بعد أن اقام علاقة معها وتهرب من الزواج بها ، لكن أهلها أجبروه على
الزواج منها .
وتضيف المحامية:
" اخبرتنى الفتاة أن زوجها الطبيب متزوج من سيدة أخرى ، ولديه أبناء منها
،وانه هو من أراد كتم السر، حتى تتاح له فرصة السفر الى السعودية وهناك سيرسل
لها تذكرة سفر ، للعيش معه بعيدا عن زوجته " .
أيقنت الزوجة
بعد سماع كلام صديقتها المحامية أن شكوكها أصبحت حقيقة ، وأن هذه الفتاة متزوجة من
زوجها الطبيب ،خاصة وأن زوجها كان قد أخبرها انه سيذهب الى بعثة عمل فى السعودية
خلال أشهر .
الزوج الطبيب
يتحجج بالعمل ليلا في المستشفى
أعادت
الزوجة بذاكرتها الشهور الثلاثة الأخيرة ،
حيث كان زوجها يتحجج بالعمل ليلا فى المستشفى ،ويتغيب عن البيت ، وعندما تتصل بالمستشفى ، يخبرونها انه فى الخارج ،واذا سألته يدعى انه كان فى جلسة عمل تمهيدا لإفتتاح مشروعه الكبير بإنشاء مستشفى
للأطفال بمدينة دمنهور بالبحيرة .
الزوجة راقبت
زوجها واكتشفت الخيانة
قررت الزوجة
مراقبة زوجها ، تحركت خلفه بعد خروجه من المستشفى ، حتى وصلت الى أحد الشوارع
القريبة من المستشفى ، صعد الزوج احد
العقارات ، ودخل شقه بالطابق الثالث . . صعدت خلفه الزوجة ، طرقت على الباب ، فتحت الفتاة ، دخلت بسرعه ، وطلبت منها إخبار الطبيب ان زوجته فى الخارج .
خرج الطبيب
مسرعا ، وإصطدم بالزوجة أمامه ، لم يستطع الحديث ، فى حين إكتفت الزوجة بالقول ان
لقائهم القادم سيكون فى محكمة الأسرة .
أقامت الزوجة
دعوى طلاق للضرر أمام محكمة اسرة الاسكندرية، وعددت للقاضى مساوىء زوجها ومن ضمنها
أنه اقام علاقة محرمة مع الفتاة وتزوجها خوفا من أسرتها .
الزوجة تطلب
الطلاق من ابن عمها
قالت الزوجة:
"هو إبن عمى قبل أن يكون زوجى ، انفقت كل ما أملك من اجل شراء مكان لفتح
عيادة له ، بدأت معه من الصفر ، وعندما لمع صيته وذادت شهرته ، خاننى مع ممرضه ،
طلبت منه الطلاق لكنه رفض ، وحضرت الى هنا لطلب الطلاق للضرر منه ..بعد تداول الدعوى عدة جلسات وتقديم الزوجة مايفيد
زواجه من ممرضة
ه بعد خيانته لها ..
اصدرت المحكمة حكما بتطليق الزوجة للضرر .