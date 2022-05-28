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مدرس يوهم طالبة بحبه ويعاشرها معاشرة الأزواج والأب يضبطهما

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السبت، 28-05-2022 08:45 ص


ألقت الجهات الأمنية في مركز شرطة طلخا في محافظة الدقهلية، القبض على مُعلم رياضيات بمعهد أزهري، بعد تعديه جنسيًا على طالبة قاصر بالصف الثالث الإعدادي، بقرية كتامة، وإجبارها على ممارسة الرذيلة معه.
تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا بتلقيه بلاغًا من الأهالي بقرية كتامة بوجود مشاجرة بين العديد من الأشخاص.
انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان الواقعة وتبين تجمع بعض الأهالي أمام أحد المنازل بالقرية، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة أحد الأشخاص ونجلته الطالبة بالصف الثالث الإعدادي الأزهري، ومدرس رياضيات بمعهد أزهري، مقيم بمركز طلخا.
بسؤال طرفي المشاجرة أقر والد الطالبة بقيام المُعلم بالتعدي على نجلته جنسيًا بأن هتك عرضها عقب انتهاء نجلته من الدروس، وأنه أثناء توجهه لاصطحاب نجلته من الدرس لشعوره بتأخرها في العودة إلى المنزل، وجد مقر الدرس مغلقا فقام بالطرق على الباب حتى فتح المدرس، ووجد نجلته بصحبته فقط، وحدثت المشاجرة لاعتراف ابنته له بأن المدرس المذكور تحايل عليها وأوهمها بحبه لها وبسبب ذلك تكررت اللقاءات الجنسية بينهما.

وأقر المتهم في محضر الشرطة بوجود علاقة عاطفية بينه والطالبة منذ حوالي شهر تقريبًا، وأن اللقاءات تعددت بينهما عقب انتهائه من الدروس وانصراف باقي الطالبات، وقيامه بهتك عرضها أكثر من مرة.

وأضاف أن الطالبة تخوفت من استمرار العلاقة واضطرت لعدم الحضور إلى الدرس، فأرسل إليها رسائل تهديد بإخبار أهلها حال عدم حضورها له.

تحرر عن ذلك محضر جنح مركز طلخا، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الطالبة على مصلحة الطب الشرعي.

 

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