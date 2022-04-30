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شاهد.. أم توثق تحرش مدرس بابنتها طالبة الإعدادية أثناء درس خصوصي

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السبت، 30-04-2022 02:39 م


وثقت أم لحظة  تحرش  معلم بابنتها من خلال بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما استنجدت الطفلة سلمى التي  تبلغ من العمر 15 عاما، بوالدتها وصرخت وسرعان ما خرجت والدتها وشاهدت المدرس وهو يحاول أن يعتدي على ابنتها.
وكشفت الأم، عن كواليس تحرش المدرس بابنتها في أثناء منحه إياها درس خصوصي داخل مسكنها بمنطقة حدائق الأهرام.
وقالت والدة الطفلة إنها كانت تبحث منذ فترة عن مدرس لمادة العلوم من خلال الجروبات الخاصة بـ منطقة حدائق الأهرام على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتواصل معها هذا المدرس وأخبرها أنه مستعد لإعطاء درس خصوصي لابنتها، مضيفة: أنا مكنتش مرتحاله بس مقدرتش أحدد إيه السبب.
وتابعت: أثناء حصة الدرس الخصوصي أمس أقبل المدرس المتهم على وضع يده على يد ابنتها، ولكنها حاولت أن تبعد يده عنها، وسرعان ما أقبل على وضع يده على أعلى قدمها، لذلك فألقت عليه زجاجة المياه، فقالت: لقيتها بتقولي يا ماما تعالي الحقيني لمس رجليا، وبجد بنتي كانت في حالة لا يُرثى لها.
وأشارت إلى أنها على الفور استغاثت بحارس العقار وعلى الفور أمسك بالمدرس المتهم، موضحة أنها رفضت أن تجعله يغادر المنزل قبل أن تأتي الأجهزة الأمنية من أجل أن تلقي القبض عليه.
وقدمت والدة سلمى ضحية التحرش بلاغًا ضد المدرس المتهم في قسم شرطة الرماية، وعلى الفور ألقت الأجهزة الأمنية بالقسم القبض على المتهم من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.
 

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