مختصة تركية تضع ماء زمزم تحت المجهر لتختبره فذهلت مما رأته (فيديو)

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المهندسة
الخميس، 20-07-2023 12:14 م

 

زعمت المهندسة الوراثية التركية ديلارا ساري، أحتواء ماء زمزم ، على كريستال بعد تبخيره ، كما يحتوي على 10 أضعاف المعادن في المياة المعدنية .

 

وقالت ديلارا في مقطع فيديو :" سنقوم اليوم بفحص ماء زمزم تحت المجهر ، أنه مشهد جميل جدا ".

 

وتابعت:" قمت بتبخير ماء زمزم وكانت النتيجة ، العثور على هذا الكريستال ، ماء زمزم غني بالمعادن وما تشاهدونه أكبر دليل ".

 

وأضافت:" أنه يحتوي على المغنسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم ، ويحتوي ماء زمزم على 10 اضعاف المعادن الموجودة في المياه المعدنية ".

 

واستطردت: ويحتوي ماء زمزم أيضا على الفلوريد الذي له فوائد كثيرة للجلد ولأعضاء الجسم ، لقد ذٌهلت مما رأيت فإنه أمر لا يٌصدق .

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