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شاهد.. نفوق مئات الأغنام بالسعودية بشكل مفاجئ والكشف عن السبب

أسعار-الأضاحي-في-السعودية
أغنام
الإثنين، 26-06-2023 01:29 م

شهدت أحواش الأغنام بمحافظة حفر الباطن السعودية، نفوق أعداد كبيرة من الأغنام المستوردة بعد قرار سماح الاستيراد من الأردن، وعدة دول أخرى.

 

وذكر عدد من أصحاب الأغنام النافقة أن سبب النفوق يعود لبقائها يومين في محجر جمارك منفذ الحديثة وطول المسافة من الأردن إلى حفر الباطن، مما تسبب لها في العطش والنفوق.

وأشار أحد المتضررين إلى أن عدد النفوق لديه وصل إلى 300 رأس بسبب الجوع والعطش وحرارة الأجواء، مضيفا أن النفوق وصل لأعداد كبيرة في حفر الباطن وعدة مناطق أخرى.

 

ومن جانبه، باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بحفر الباطن ومركز وقاء مواقع نفوق الأغنام، وتبين من مستقبل الإرسالية بأنها نافقة بسبب النقل، وتم التخلص منها بالطرق الصحية.

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