شاهد.. منقبة سعودية تتحرش برجل سوداني داخل سيارة ومفاجأة في النهاية





أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية، جدلا كبيرا وموجة غضب بعد ظهور فتاة منتقبة سعودية تتحرش برجل سوداني داخل سيارة.

وفي التفاصيل فقد نشر صانع محتوى وصاحبه فيديو ينفذان مقلباً في وافد سوداني بعد إيهامه ببحثهما عن عامل، ضجة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وتقمص شاب دور فتاة، محاولاً التحرش به من الخلف أثناء اصطحابه معهما في السيارة، حيث تصدر المقطع ترند تويتر بعدما دشن نشطاء هاشتاق بعنوان "مقلب السوداني" الذي انهالت عليه تعليقاتهم.

ومن جهته، قال الوافد، إن زوجته طلبت منه الطلاق بعد رؤيتها مقطع المقلب، مشيرا: تسبب الفيديو في مشكلة لي مع زوجتي وأبنائي، و"خربوا بيتي".

وتابع:لم أقل له انشر الفيديو ولم أشاهد المقلب إلا في جوال أحد الأشخاص، موضحا أنه قبل تصوير المقطع كان واقفاً في أحد الشوارع لطلب الرزق.