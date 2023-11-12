الأحد 12 نوفمبر 2023
توقيت مصر 12:50 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

علاقة محرمة بين زوجة وعشيقها تنتهي بحبل المشنقة في الشرقية.. تفاصيل صادمة

محمود السيد يفوز على منافسه الإسرائيلي ويرفض مصافحته.. شاهد رد فعل الأخير

سرايا القدس: استهدفنا طائرة إسرائيلية وأصبناها بشكل مباشر

ظهور نيقولا معوض في مشهد إباحي بفيلم أمريكي.. وتعليق صادم

محمد سلام وبيومي فؤاد.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بفيديو عن الأزمة.. فمن هاجم؟

عمرو أديب: عثور الاحتلال على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة يعني انتصار إسرائيل

قرار مفاجئ من المحكمة بشأن سلمى الشيمي واعتراف صادم

أول قرار من كولر بعد التعادل مع الجونة

جثث الجنود الإسرائيليين في الشوارع.. انتصار ساحق للمقاومة في غزة

أول رد من حماس على هدم قوات الاحتلال أنفاق تابعة للمقاومة

محمد سلام وبيومي فؤاد.. مرتضى منصور يفاجئ الجميع بفيديو عن الأزمة.. فمن هاجم؟

2023_7_5_14_11_5_344
مرتضى منصور
الأحد، 12-11-2023 09:07 ص


علق مرتضى منصور على أزمة الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام والتي تصدرت محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

 

ونشر "مرتضى" مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك" وعلق قائلا: "زي ما انت يا محمد سلام عملت العقد واخدت العربون في السر اعتذر في السر عشان احنا مش جايين نعمل منظر خالص".

 

واستكمل: "وأنت كده أحرجت أي حد هيشتغل، طب لو هيعمل مسرحية في مصر وهيضحك ولا هي القصة الرياض، طب لو هيشتغل في تونس، طب هيروح مهرجان جرش يبقي خاين وعشان كده زميلك بيومي فؤاد اللي أنا معرفوش شوف مكتوب عنه ايه الخاين العميل وكأنه هو اللي بيضرب أطفالنا بسببك أنت وأنت اللي عملت كده في زملائك".

 

مضيفًا: "أنت عاوز تعتذر حقك والله العظيم وأنا لو مكانك هعتذر مش هروح بس لو جالك كوميدي هنا في مصر هتمثل لو مع أحمد مكي ولا هتقعد مش هتعمل كوميدي وهتبقى أمينة رزق، محمد أنت ممثل جميل وحذرت وقلت تصفية الحسابات أنا مستاء من اللي بيحصل مع بيومي فؤاد مع اني بيومي ده أهلاوي وحمى وبيني وبينه يعني مش طايقه بس شايف واحد عمال يتهزق ويتهان مع أن الموضوع سهل جدًا وزي ما انت عملت العقد في السر وخدت العربون في السر ورقة صغيرة أنا بعتذر وشكرًا".

 

وأثارت تصريحات الفنان بيومي فؤاد جدلًا كبيرًا وتصدر محرك البحث جوجل إلى جانب العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد هجومه على الفنان محمد سلام أثناء عرض مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض والتي اعتذر "سلام" عن المشاركة بها قبل ساعات من انطلاقها تضامنًا ومساندة للشعب الفلسطيني.

 

عقب انتهاء العرض المسرحي ظهر الفنان بيومي فؤاد على المسرح وانتقد اعتذار "سلام" قائلا: "من حقك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك تغلط في فنك"، وأثارت تصريحات "بيومي" لغطًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والذين قاموا بمهاجمته بضراوة بسبب مشاركته بـ "موسم الرياض" وسط الأحداث المؤسفة التي يشهدها الشعب الفلسطيني.

إقرأ ايضا

khiyana_zawjiya_arrestation_271269993

علاقة محرمة بين زوجة وعشيقها تنتهي بحبل المشنقة في الشرقية.. تفاصيل صادمة

blobid1600592408477-750x485

ظهور نيقولا معوض في مشهد إباحي بفيلم أمريكي.. وتعليق صادم

2023_9_30_0_13_6_754

عمرو أديب: عثور الاحتلال على نفق واحد أسفل مستشفى أو مدرسة يعني انتصار إسرائيل

أخبار متعلقة

IMG-20231109-WA0017

غلق صفحة بيومي فؤاد على "فيسبوك" ويتخذ هذا القرار بشأن صفحته على انستجرام

2023_11_7_23_42_2_570

فنانون سعوديون يحتفون بـ بيومي فؤاد بعد الهجوم عليه

2023_11_7_21_23_41_932

تعليق مفاجئ من محمد رمضان على أزمة محمد سلام وبيومي فؤاد

Capture

زوجة بيومي فؤاد ترد على منتقديه برسالة صادمة

IMG-20231106-WA0023

بعد فيديو بيومي فؤاد في السعودية.. مخرجة شهيرة: "لا يشرفني أكون زميلة لك"

IMG-20231106-WA0025

شاهد.. عمرو أديب: مش عاوز تروح السعودية "جود فور يو " ماتروحش