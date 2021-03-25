شاهد.. تركي آل الشيخ يفاجئ الجميع برسالة إلى كل من يكرهه

الخميس، 25-03-2021
06:22 م
محمد فضل
فاجأ المستشار تركي آل الشيخ
، رئيس الهيئة العامة للترفيه
بالسعودية
، الجميع بنشر مقطع فيديو
يتضمن أغنية مركبة على عدد من الصور الشخصية له
في مراحل عمرية مختلفة.
وقال “آل الشيخ” في تعليق أرفقه مع الفيديو
: “إهداء لكل اللي
يكرهوني وأشكر صاحب المقطع”.
وتفاعل النشطاء مع الفيديو
، مشيدين بتلك الصور وبتركيبها
في مقطع فيديو
منسجم مع الأغنية.
وقال أحد النشطاء: “مايكرهك ياسيدي إلا اللي مايعرفك عن قرب
وتعامل معاك.. أنت للطيبة عنوان والأخلاق شعار والعطف والحنان كتاب.. الله يحفظك وين
ماتكون ياسيدي”.