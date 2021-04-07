فاروق جعفر يرد بغضب شديد على إهانات «ميدو»

الأربعاء، 07-04-2021
10:02 م
محمد فضل
أبدى فاروق جعفر
نجم نادى الزمالك
السابق، غضب
ه الشديد من تصريحات أحمد حسام ميدو
لاعب منتخب مصر والزمالك
السابق، في حقه، مؤكدًا أن اعتذار الأخير له أمس "غير مقبول" نتيجة التجاوز الكبير فى حقه.
وكان ميدو
أشار إلى أن فاروق جعفر
قاله له "من قال لك إننا نسعى لمصلحة نادي الزمالك
"، لافتًا إلى أن هؤلاء هم من يعملون داخل النادي ، قبل أن يقدم اعتذارا له عبر برنامجه التليفزيوني.
وقال فاروق جعفر
- حسب صدى البلد- إن ميدو
تجاوز بشكل كبير فى حقه "كذبا" مشيرا إلى أن كافة الأقاويل التى ذكرها ميدو
لا أساس لها من الصحة ولا تمس للواقع بأى شىء.
وأضاف: " فاروق جعفر
تاريخه معروف لدى الزملكاوية ولا يمكن أن يصدر منه أى شىء ضد نادى الزمالك
.. الزمالك
هو حياتنا وبيتنا الكبير صاحب الفضل على الجميع".
وتابع: " لا أقبل اعتذار ميدو
.. ويجب عليه أن يتعلم كيفية الحديث عن أساطير الزمالك
.. يجب أن يحترم الصغير الكبير".
وعلى الجانب الأخر، يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك
، مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة للحديث عن لقاء تونجيث بطل السنغال المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي ستقام باستاد القاهرة.