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محمد بن سلمان يأمر بعلاج ناصر البراق في بريطانيا

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بن سلمان
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الخميس، 01-07-2021 01:08 م

أصدر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، توجيهًا بالتكفل بعلاج الدكتور ناصر البراق في بريطانيا.
ومن جانبه، رفع ابنه نواف البراق أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لولي العهد على هذه اللفتة الإنسانية غير المستغربة من قادة هذا الوطن، سائلا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ويديم على بلادنا العز والرخاء والتقدم والأمان، حسب صحف محلية.
وكان الدكتور ناصر البراق عضو هيئة التدريس في كلية الإعلام والاتصال، والملحق الثقافي السابق في سفارة المملكة بالمغرب والسودان، تعرض لوعكة صحية أدخل على أثرها لمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.
 

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