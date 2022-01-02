رهف القنون تثير ضجة .. «سكرانة وعارية»

الأحد، 02-01-2022
02:17 م
نشرت رهف القنون
، الفتاة السعودية
اللاجئة في كندا، صورة
عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي مستخدمة خاصية "الستوري" أثناء
تواجدها في حوض الإستحمام وهي تحمل كأس من النبيذ في يدها.
وظهرت القنون وهي عارية
تماماً وعلقت قائلة :"بصحتكم،
لفرص جديدة، وإنجازات أكثر، مباركة، سعادة، صحة حب، سفر والمزيد من الأموال في
2022".
متابعو القنون انهالوا بالتعليقات التي جاء معظمها سلبية
حتى أن البعض منهم أكد أنها مخمورة إلى حد كبير، مشيرين إلى أن نظرتهم لها لن تتغير
مهما حصل، وأن الأمور التي تقوم بها لا تمثلهم بل على العكس هي تشوه صورة مجتمعهم وهو
أمر مرفوض وغير قابل للنقاش.