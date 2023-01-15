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محامي قاتل سيدة بورسعيد يفاجئ المحكمة بالتنحي ويكشف السبب وقرار من النيابة

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القاتل
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الأحد، 15-01-2023 11:41 ص

 

أجلت النيابة العامة، مرافعتها، اليوم الأحد، في قضية المتهم بقتل والدة عشيقته بمساعدة ابنتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، لتنحي محامي المتهم عن الدفاع عنه.

 

وتنحى مينا نصر، محامي الطفل المتهم بقتل والدة عشيقته أمام محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، مشيرا إلى أنه تنحى بعد اطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.

 

كان المستشار النائب العام أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

 

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، أمس السبت، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.

 

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