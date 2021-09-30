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مبروك عطية: لو أم كلثوم عايشة دلوقتي مكنتش لاقت تاكل

mabrouq
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Native
الخميس، 30-09-2021 09:56 ص


قال الداعية الدكتور مبروك عطية، إن القرآن الكريم هو أعلى المراتب سماعاً وتلاوة إلا أنه في بعض الأوقات يحرم سماعه، موضحاً أن الحرمانية تكون حين يشغل المسلم عن أداء الفريضة في موعدها أو أن يكون عائقا أمام أداء الوظيفة على الوجه المراد لها.
وأضاف خلال مداخلة له مع برنامج “يحدث في مصر”:” أن سماع القرآن الكريم لا يجوز إذا حضرت الصلاة، كما أنه لا يجوز سماع القرآن لو هيعطلك عن عملك فما بالك بسماع الأغاني”.
وأضاف :” أنا بسمع المذياع ومش عندى وقت أدور على حاجة أسمعها، ومنذ الكُتاب مالى هوى في شيء، أسمع فيروز وعبد الحليم ونجاة ولا يعلى على الست أم كلثوم، نحن جيل عبد الناصر، الزمن كان أم كلثوم لو كانت عايشة دلوقتى ماكانتش لقت تأكل”.
 

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