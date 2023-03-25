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ما موعد ليلة القدر في رمضان وعلاماتها؟.. أمين الفتوى يجيب

elaosboa98631
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السبت، 25-03-2023 05:14 م نسمه عبد الوهاب
أجاب الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلًا إنه ورد في السنة علامات لليلة القدر، منها اعتدال الجول دون برودة أو حرراة شديدة وصفاء السماء ولمعان النجوم، وجميعها علامات لليلة القدر تعرف بها في الليل.

وأضاف «عبد السميع»، أنه هناك علامات أخرى للصباح وهي خروج الشمس وقرصها أبيض لا شعاع لها، بسبب نزول الملائكة وحجبها أشعة الشمس، وفقا لآراء العلماء، موضحا أنه من يفوز بثواب الليلة هو الأكثر اجتهادا في العبادة وإخلاصا لله، واستهد بقول الله تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

موعد ليلة القدر
وعن موعد لليلة القدر أوضح أن النبي كان يعتكف خلال العشر الأواخر من شهر رمضان طلبا لليلة القدر، لذا يسعى الجميع أسوة به، للاجتهاد في الـ10 أيام الأخيرة من الشهر الفضيل لعل الاجتهاد يتزامن مع ليلة القدر، واستشهد بحديث شريف ورد عن ابنِ عباس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: «الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ، لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى»، وهذا الحديث من يستدل به بعض العلماء على أن ليلة القدر تأتي في الأيام الوترية من رمضان.
 

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