ما فعله صادم..سيدة مصر القديمة تطالب بإعدام ابنها في ميدان عام

الأربعاء، 01-09-2021
06:36 م
طالبت سيدة
بإعدام ابن
ها، في ميدان عام بعد قيامه بقتل شقيقته
الحامل، بسبب خلافات مالية بينهما في منطقة مصر القديمة
.
ألقت الشرطة القبض على المتهم واستمع فريق من رجال المباحث
لاقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات
المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.
وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليها
بسبب خلافات مالية بينهما.
وقال المتهم، إن شقيقته اقترضت منه مبلغا ماليا ورفضت سداده،
فقتلها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الجريمة.