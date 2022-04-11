«ما تنفعش غير على صدري».. مشهد جرئ لـ غادة عادل وأحمد السعدني يثير الجدل

الإثنين، 11-04-2022
01:46 م
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للممثلين المصرين أحمد
السعدني وغادة عادل
، لمشهد جمعهما في أحداث مسلسل "منورة بأهلها".
المشهد عرض الممثلين لموجة من الإنتقادات الواسعة، وذلك بسبب إقتراب أحمد
السعدني من غادة عادل
، وهو يقول لها: "ظلم يا علياء وجودنا في الحياة
ظلم"، لترد عليه بجملة جريئة، قائلة: "طيب هي الفلسفة ما تنفعش غير على
صدري؟".
المتابعون إعتبروا المشهد جريئاً للغاية، ولا يليق بالعرض في شهر رمضان،
كما انه لا يخدم السياق الدرامي، بينما دافع آخرون عن الممثلين، معتبرين أن
المسلسل مصنف لفوق الـ 18 عاماً.
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