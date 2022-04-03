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ما المبلغ الذي ستحصل عليه المنتخبات المشاركة في كأس العالم في قطر؟

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الأحد، 03-04-2022 09:43 ص

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، عن قيمة الجوائز المالية التي ستمنح للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.
وكما ورد في تقريره، ستبلغ قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، 440 مليون دولار أميركي.
وسيحصل بطل النسخة الحالية على مبلغ 42 مليون دولار على أن يحصل الوصيف على 30 مليون دولار أميركي.
أما المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث فيحصل على مبلغ 27 مليون دولار فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 25 مليون دولار.

وكشف الاتحاد أن المنتخبات التي ستحل في المراكز من 5 إلى 8 سيحصل كل فريق منها على 17 مليون دولار أميركي، ومن المركز 9 إلى 16 فحدد المبلغ في 13 مليون دولار أميركي.

وخصص مبلغ 9 ملايين دولار لكل منتخب من المنتخبات التي ستحتل المراكز من 17 إلى 32.

ووفق بيان على موقعه الرسمي، أعلن فيفا تقديم 1.5 مليون دولار أميركي لكل فريق تأهل إلى الدورة الحالية، على أن يقدم المبلغ قبل بداية البطولة لتتمكن المتخبات من تغطية تكاليف الإعداد.
 

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