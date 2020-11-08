الأحد 08 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:25 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الزمالك يفجر مفاجأة ويحسم أمر بيع مصطفى محمد لـ بيراميدز

نزيف حاد.. الدولار يحقق مفاجأة ويتراجع أمام الجنيه

مايا خليفة تهدد «ترامب» بنشر صور عارية له

أكثر دولة عربية يريد الإسرائيليون تعزيز العلاقات معها

«خُط الصعيد».. تنفيذ حكم الإعدام في نشأت عيضة

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وليفربول الإنجليزي اليوم الأحد

تصريحات شيخ الأزهر كاملة لدى استقباله وزير خارجية فرنسا

صادم.. تحذير برلماني من حرب أهلية في إثيوبيا

مفاجأة.. يوفنتوس يتجه لبيع رونالدو

تصريح قوي من شيخ الأزهر في وجه وزير خارجية فرنسا

ADS
 

إذا لم يفعل هذا الأمر..

مايا خليفة تهدد «ترامب» بنشر صور عارية له

811
مايا خليفة
 
الأحد، 08-11-2020 08:47 م محمد فضل

هددت ممثلة الأفلام الإباحية الأمريكية - اللبنانية الأصل - مايا خليفة، اليوم الأحد، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بنشر صور عارية له ما لم يرفع حظر السفر الذي تم فرضه في عام 2019، والذي يقيد السفر إلى الولايات المتحدة من عدة دول، من شرق وشمال إفريقيا.
ونشرت الممثلة البالغة من العمر 27 عاما مقطع فيديو على إنستجرام برسالة تهديد للرئيس دونالد ترامب، وتظهر فيه وهي ترتدي قناعا طبيا وبيجامة بالقرب من البيت الأبيض لتسخر من الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته.
وفي التعليق على الفيديو المنشور، أشادت خليفة، واسمها الحقيقي "سارة جو شمعون" بسكان واشنطن العاصمة لدعمهم الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات التي فاز فيها على دونالد ترامب.
في منشور آخر على تويتر ، كتبت ممثلة الاباحية عن أملها في أن يتم استبدال ترامب قريبًا بـ جو بايدن، قائلة "يجب أن تصل الشاحنات المتحركة في أي يوم الآن".
وبعد فترة قصيرة في تمثيل الافلام الإباحية، جعلتها واحدة من أشهر الأمريكيات في هذا المجال، انخرطت مايا خليفة في مجال الرياضة لتظهر كـ معلِّقة ومدونة فيديو.
وفي الآونة الأخيرة ، بدأت الفتاة البالغة من العمر 27 عامًا حملة ضد شركات أفلام الكبار، والتي تدعي استغلال الفتيات الصغيرات، كما أنها شاركت في جمع التبرعات لضحايا انفجار بيروت المدمر في أغسطس.
 

إقرأ ايضا

16120798411604761800

«خُط الصعيد».. تنفيذ حكم الإعدام في نشأت عيضة

7-7

تصريح قوي من شيخ الأزهر في وجه وزير خارجية فرنسا

unnamed

تصريح مفاجئ لوزير خارجية فرنسا بعد لقاء «السيسي» و«الطيب»

أخبار متعلقة

فنانة

فنانة شهيرة تهاجم هذا الرئيس: حرمني من أولادي

جو بايدن

عاجل.. فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية

ترامب و بايدن

بايدن يتقدم على ترامب .. وهذا ما يحتاجه كل منهما للفوز برئاسة أمريكا

الدكتور عبد المنعم سعيد

عبد المنعم سعيد: ولاية "فلوريدا" ستكون حاسمة في الإنتخابات الأمريكية

الفقي

"الفقي": ترامب متعاطف مع مصر وموقفه في ملف "سد النهضة" يستحق منا التقدير

ترامب

عاجل.. تصريحات نارية لـ"ترامب" بشأن نتيجة الانتخابات