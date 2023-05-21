مارست الحرام مع شقيق زوجها.. النهاية صادمة!





أقرت بائعة أسماك المتهمة بقتل زوجها بمساعدة شقيقه الذي تربطها معه علاقة آثمة، أمام المستشار خالد بدر الدين، رئيس محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" بصحة اعترافاتها حول التهمة الموجهة إليها.

ووجه رئيس محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، المستشار خالد بدر الدين سؤالا للمتهمة قائلا: "إنتي قتلتي جوزك يا نيرة"، فردت قائلة: "أنا فعلا غلطت في الأول معاه لكن والله العظيم ما أعرف بموضوع القتل ولا حرضته على قتله هو أنا أقتل جوزي ليه؟".

واعترفت على عشيقها شقيق زوجها بقتله فعليًا وقالت لرئيس المحكمة: "هو قتله بس أنا ما أعرفش هو ناوي له على قتله..أنا شوفته وهو بيقتله لأني حضرت الجريمة في مكان حدوثها".

واستأنفت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، اليوم السبت، محاكمة المتهمة بائعة الأسماك وعشيقها سائق عما أسند إليهما بقتل صياد شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية بقرية سكرانة التابعة لمركز مطوبس.

تُشكل المحكمة برئاسة المستشار خالد قطب بدرالدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 14868 لسنة 2022 جنح مركز شرطة مطوبس، والمقيدة برقم 2880 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المتهمين إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهما أمام "الدائرة الثانية" عما أسند إليهما بقتلهما شقيق المتهم الأول، وزوج الثانية بسبب علاقة غير شرعية.

ووفق أمر إحالة المتهمين "ماهر.ا.هـ.أ"، 27 عامًا، ويقيم بمنطقة ضهر المشروع التابعة لمركز مطوبس، و"نيرة.م.أ.ح"، 25 عامًا، بائعة أسماك، وتقيم بقرية سكرانة التابعة لنفس المركز إلى محكمة جنايات فوه تبين أنهما في يوم 17 نوفمبر 2022 بدائرة مركز شرطة مطوبس قتل المجني عليه "نادر.ا.هـ.أ"، شقيق المتهم الأول، وزوج المتهمة الثانية عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأوضح أمر إحالتهما للجنايات أنهما بيتا النية وعقدا العزم المصمم عليه، فأعد المتهم الأول لذلك الغرض أداة "كوريك"، واستدرجته المتهمة الثانية إلى أرضه الزراعية بعلم من المتهم الأول وبناء على مطلبه لإتمام مخططهما الإجرامي وما استقرا بمحل الواقعة حضر المتهم الأول وما أن شاهده حتى إنهال عليه ضربًا.

وكشفت التحقيقات بأن المتهم الأول كال بشقيقه عدة ضربات برأسه مستخدمًا في ذلك أداة أخرى "قالب طوب"، محدثًا إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين بذلك قتله، كما وجه إليهما إحراز المتهم الأول، وحازت المتهمة الثانية أداتين "كوريك وقالب طوب"، تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، واستخدامهما المتهم الأول في جريمته المتفق عليها مع المتهمة الثانية محل الاتهام السابق.



