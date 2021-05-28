ماذا قالت مسنة بريطانية عن حبيبها المصري؟

الجمعة، 28-05-2021
06:47 م
فتحي مجدي
أثنت مسنة بريطانية
على حبيبها المصري الذي يصغرها بأكثر من أربعة عقود، بعد أن أثار ارتباطهما بعلاقة عاطفية في العام الماضي، عاصفة من الجدل في وسائل الإعلام البريطانية
.
وتزوجت إيريس جونز
ومحمد أحمد إبراهيم في نوفمبر 2020 بعد أن التقيا على "فيسبوك" قبل عامين.
وطارت إيريس البالغة من العمر 81 عامًا من بريطانيا إلى مصر لتتزوج من حبيبيها (36 عامًا)، ومنذ ذلك الوقت، تشارك بانتظام شغفها به على وسائل التواصل الاجتماعي.
وشاركت حتى تفاصيل حول ما يفعله الاثنان عندما يكونان بمفردهما، بما في ذلك الكشف عن أنه مارست معه أفضل علاقة على الإطلاق، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرور".
وفي منشور حديث على "فيسبوك"، قالت: "الحب هو ... عندما يقطع الشخص الذي تحبه أظافرك. الحب هو ... عندما يحملك الشخص الذي تحبه درجتين من السلالم عند تعطل المصعد".
وأضافت: "الحب ... عندما يقضي الشخص الذي تحبه ساعات في البحث عن الهاتف الذي تركته في سيارة أجرة أوبر. سيناريو (إبرة في كومة قش)! الحب هو ... عندما ينام الشخص الذي تحبه على أرض المستشفى، ويرفض تركك بينما تتعافى من السقوط".
وتابعت في سياق مدحها لحبيبها، قائلة: "صبرك، وتفهمك، وعزمك، ورعايتك واهتمامك بهذا أحيانًا، الزوجة المزاجية السيئة، التي تحبك لتشتت انتباهك.
شكرًا لكونك أنت على محبتك لي".
وكتب محمد ردًا على ذلك: "عزيزتي ، أنا غير قادر على الرد على هذا الحديث الرائع".
ردت إيريس مازحة قائلة: "أعلم أنك رجل من كلمات قليلة، لكن في هذه الحالة، الصمت ليس من ذهب".
وشاركت إيريس مؤخرًا صورة متحركة (GIF)، لقلب حب مصنوع من الورد، مرفقة بتسمية: "لزوجي".
وأضافت في التعليقات أسفل منشورها: "أنت في قلبي إلى الأبد".
رد محمد ، الذي قابل إيريس لأول مرة على "فيسبوك" العام الماضي، على رسالة زوجته بالتعليق: "أنا لك للأبد"، ورد إيريس "شكرًا لك يا عزيزي".