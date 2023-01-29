ماذا قالت في التحقيقات؟.. فرض حراسة على شقتي «أنوش» وأموالها في البنوك

قررت جهات التحقيق التحفظ على أموال صاحبة قناة "يوميات أنوش" على مواقع التواصل الاجتماعي، في البنوك وحرزت مجوهراتها، وذلك بعد اتهامها بخدش الحياء والآداب العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما قررت جهات التحقيق وضع حراسة مشددة على شقتين تملكهما المتهمة نبوية "أنوش" في منطقة حلوان.

وأدلت "أنوش" باعترافات مفصّلة حول دوافعها من وراء محتوى القناة وسبب تقديمها لمثل تلك الفيديوهات.

وقالت إنها اضطرت للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة برعاية وتأسيس القنوات على يوتيوب لتقديم محتوى بعنوان "الروتين اليومي"، يتضمن مشاهد من حياة السيدات اليومية داخل المطبخ وخلال تنظيف المنزل.

وأضافت أنها سعت للحصول على مشاهدات عالية تستطيع من خلالها حصد أرباح مالية تساعدها على تدبير نفقات منزلها ورعاية أبنائها، خاصة أنها مطلقة وبلا عائل أو مورد رزق.

وتابعت إن الفيديوهات التي كانت تنشرها في البداية لم تتمكن من حصد المشاهدات المطلوبة لتحقيق أرباح مالية.

مشاهدات عالية بعد الإغراء

وبعد لجوئها لتقديم المحتوى بأسلوب الإغراء، بدأت المشاهدات تحقق أرقاماً مرتفعة وتجني معها السيدة مبالغ كبيرة كان يتم اقتسامها مناصفة بينها وبين الشركة الراعية لقناتها.

وكشفت صاحبة القناة أنها بدأت كذلك، ولزيادة الإقبال على فيديوهاتها، بارتداء ملابس مثيرة تبرز مفاتن جسدها لجذب المتابعين وذلك بناءً على نصيحة من إحدى جاراتها نظراً لانتشار مثل هذه الأنواع من الفيديوهات بسرعة كبيرة على مواقع التواصل.