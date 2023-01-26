أرباح فيديوهاتها المخلة 1000 دولار إسبوعيًا.. مباحث الآداب تضبط "أنوش"

أنوش

Teads NativeTeads





ألقت مباحث الآداب، القبض على فتاة تحرض على الفسق والفجور عبر مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي بحدائق حلوان.

كانت معلومات أكدتها تحريات مباحث الآداب عن اتخاذ سيدة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ترويج الأعمال المنافية للآداب ونشر مقاطع مخلة بالآداب.



يوميات أنوش

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطها وهي تدير صفحة باسم يوميات أنوش وتم ضبط عدد اثنين هاتف محمول بفحصهما عثر على العديد من المقاطع التي تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور ومبلغ مالي من الدولارات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتبين من التحقيقات أن المتهمة تمتلك أكثر من أربعة حسابات عبر ثلاثة تطبيقات مختلفة للتواصل الاجتماعي لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوي على مقاطع فيديو عديدة لها داخل شقة حدائق حلوان، منها ما قامت فيه بحركات إثارة وإغراء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها؛ من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وتبين تداول تلك المقاطع بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعي.

وأكدت التحقيقات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة في نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيقات أجر مقابل ذلك.



وقال أشرف فرحات المحامي إنه قد تم ضبط عدد اثنين هاتف محمول بحوزة المتهمة تم فحصهم بشكل مبدئي عثر على العديد من المقاطع التى تتنافي مع قيم ومبادئ المجتمع والتحريض على الفسق والفجور، والتحويلات البنكية من الشركة القائمة على قناتها والتى تشير إلى تربحها ما يعادل ١٠٠٠ دولار أسبوعيا.



بلاغ للنائب العام ضد أنوش

وتجدر الإشار إلى أن أشرف فرحات المحامي، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحبة قناة يوميات أنوش والتي تمتلك عددا من القنوات خاصتها على مواقع التواصل، موضحا إياها بحافظة المستندات المقدمة في البلاغ.



أن البلاغ جاء فيه أن تلك القنوات وفقا لمحتواها فإنها تبث محتوى مخلا صريحا وفعلا فاضحا علنيا، وتسيء بذلك للمجتمع المصري ككل.





