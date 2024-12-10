ماذا حدث لمضيفة الطيران داخل شقة عشيقها في النزهة؟

ربطتهما سويا علاقة عاطفية قبل فترة انتهت بـ «علقة موت» بعد شكه في قيامها بمحادثة الرجال وشكه في سلوكها، تلك كانت واقعة مضيفة النزهة التي اتهمت شابا بالاعتداء عليها بالضرب داخل شقته بمنطقة النزهة في القاهرة.

كواليس التعدي على مضيفة النزهة

مضيفة طيران تعمل بإحدى الشركات نشأت بينها وبين شاب علاقة عاطفية وظلت تهاتفه وطالت بينهما المحادثات حتى توطدت العلاقة بينهما، إلا أن الأخير بدأ يشك في سلوكها ووسوس له الشيطان بأن الفتاة - حبيبته - على علاقة بآخرين وأنها تجرى اتصالات عديدة مع الرجال وشك في سلوكها.

ما أن وصلت الشكوك إلى وجدان الشاب حتى خطط واستدرجها إلى شقته في النزهة، وفي هذه الأثناء وبعد وصول الفتاة نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدي عليها بالضرب المبرح مما أصابها بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء جسدها وحررت بلاغا ضده في قسم النزهة.

تفاصيل مثيرة كشفتها التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة بواقعة الاعتداء على مضيفة النزهة، حيث تبين أنها تربطها بالمتهم علاقة عاطفية قام على أثرها ونتيجة لشكه في سلوكها باستدراجها إلى شقته في النزهة والتشاجر معها والتعدي عليها بالضرب مما تسبب في إصابتها.

حيث كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات اعتداء شاب على مضيفة طيران داخل شقته في النزهة، بسبب خلافات بينهما وشكه في سلوكها، حيث قام بالتعدي عليها بالضرب مما نتج عنه إصاباتها بكدمات متفرقة في أنحاء الجسد.

حيث أكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أن المتهم على علاقة عاطفية بالمضيفة المجني عليها وشك في سلوكها فقام باستدراجها الي شقته وتعدى عليها بالضرب مما نتج عنه اصابتها بكدمات وسحجات مختلفة في انحاء الجسد.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة النزهة، أفاد بورود بلاغا من الأهالي أفاد بسماع صوت استغاثة فتاة داخل شقة في النزهة وعلى الفور انتقلت اجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات اتي باشرها اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن الفتاة تعمل مضيفة بإحدى الشركات وتربطها علاقة عاطفية بالمتهم الذي شك في سلوكها واستدرجها لشقته.

وعقب تقنين الاجراءات القت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

جهات التحقيق في القاهرة باشرت التحقيقات حول الواقعة وطلبت تحريات المباحث التكميلية واستعلمت عن الحالة الصحية لـ مضيفة النزهة والإصابات التي لحقت بها.