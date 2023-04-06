مات صائمًا.. تفاصيل مصرع مدير أمن بورسعيد في حادث على محور 30 يونيو





حالة من الحزن، أصابت أهالي بورسعيد، عقب تلقيهم نبأ وفاة اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، فى حادث على طريق الإسماعيلية السريع أثناء توجهه لتناول الإفطار مع أسرته.

واللواء الراحل كان من القيادات الأمنية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة والعلاقات الطبية خلال عدد من المناصب التى تقلدها في بورسعيد.

نعي المحافظ

ونعى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم ببالغ الحزن والأسى، اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد أحد رجال الشرطة المخلصين، والذي وافته المنية أمس، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأكد الغضبان، أن اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، كان أحد رجال الشرطة المخلصين الذي ساهم في تحقيق الأمن والانضباط في بورسعيد وكان دائم العمل والاجتهاد والاخلاص من أجل المحافظة، ولم يدخر جهدا في تقديم الدعم المتواصل وتوفير المناخ المناسب للأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة خلال أداء عملها.

ودعا محافظ بورسعيد، للواء مدحت عبد الرحيم أن يتغمده الله بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، قائلا: "فقدنا رجلا مخلصا محبا لوطنه وعمله، وكان رمزا للصدق والنزاهة والتعاون والمحبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

الجثمان في الإسماعيلية

وتوجه الدكتور مصطفى شعبان رئيس إقليم القناة لمنظومة التأمين الصحى الشامل في بورسعيد، الى مجمع شفاء الإسماعيلية، حيث يقبع جثمان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد الذى وافته المنية.

وجاء توجه شعبان إلى الإسماعيلية، لمتابعة إجراءات التصريح بالدفن وتشييع جثمان الفقيد الذى اتشحت بورسعيد بالسواد حزنا على وفاته، وذلك فور تلقيها الخبر والذى جاء بمثابة الصدمة للأهالى قبل القيادات لما كانت تربط الفقيد بهم من علاقات طبية طوال فترة خدمته فى عدد من المناصب على أرض الباسلة.

وكان جثمان الفقيد مدير أمن بورسعيد نقل إلى مجمع شفاء الإسماعيلية التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل عقب تعرضه لحادث على الطريق السريع أثناء توجهه لمسقط رأسه لتناول الإفطار مع أسرته.

مسرح الحادث

وتفقد اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، موقع حادث اللواء مدحت عبد الرحيم.

ووجه مدير أمن الإسماعيلية، بسرعة الوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وارتبط اسم اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد الذى وافته المنية اليوم في حادث على طريق الاسماعيلية السريع، بالشارع البورسعيدى منذ أن عمل بها برتبة المقدم وتدرج في العديد من المناصب لما له من علاقات طيبة جمعتهم به خلال رحلة عمله.

لمحات من حياة الفقيد

كان اللواء مدحت عبد الرحيم أحد أهم ضباط مديرية أمن بورسعيد خلال الفترة الماضية، وكان متواجدًا دائمًا بالشارع، كما أنه كان يشارك في معظم الفاعليات والمناسبات نائبًا عن مدير الأمن السابق اللواء حسني عبد العزيز.

وشغل اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، عددًا من المواقع الشرطية، أبرزها منصب مأمور قسم شرطة الشرق ومساعد مدير أمن بورسعيد ثم حكمدارا لأمن بورسعيد حتى تمت ترقيته مدير أمن بورسعيد.

وصدر قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في يوليو 2020 بتعيينه مساعدا لمدير أمن بورسعيد، وفى يوليو 2021 صدر قرار الوزير بتعيينه حكمدارًا لمديرية أمن بورسعيد، وفي يوليو 2022 أصدر قرارا بتعيين عبد الرحيم مديرا لأمن بورسعيد.

وعرف الفقيد خلال فترة سنوات خدمته بنشاطه ونزاهته على مدار سنوات وكان كثير التواجد في الشارع لمتابعة الحالة الأمنية بنفسه وظهر في العديد من المناسبات العامة التي شهدتها بورسعيد.