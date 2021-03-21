الأحد 21 مارس 2021
توقيت مصر 10:40 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مؤذن يذبح زوجته الحامل بتوأم.. والسبب صادم

السعودية.. استخراج جثمان رجل من المقبرة بعد اكتشاف ديانته الحقيقية

بيان من شرطة مكة بشأن ما فعله رجل مع سيدة أمام أحد المحال

سر المدينة المصرية التي هجرها الأهالي وأرادت أمريكا تحويلها لقاعدة عسكرية

الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

دولة عربية تعلن الحظر الشامل بعد توحش كورونا

تفاصيل مثيرة عن تصوير برنامج مقالب رامز في السعودية.. وأبرز الضيوف

الدولار أمام الجنيه.. أسعار متباينة للعملة الخضراء اليوم

شاهد.. محمد صلاح يتسلق الجدار و يُبهر الجميع في تدريبات ليفربول

فيديو صادم.. لاعب ينجو من الموت بأعجوبة في الدوري السعودي

ADS
 

مؤذن يذبح زوجته الحامل بتوأم.. والسبب صادم

21-03-21-684845403
مؤذن
 
الأحد، 21-03-2021 10:27 ص المصريون

اهتز الرأي العام في دولة الجزائر على وقع جريمة بشعة، تمثلت في ذبح مؤذن بمسجد لزوجةه الحامل بتوأم.
وفي التفاصيل، فقد قضت محكمة بمدينة ورقلة الجزائرية بإعدام مؤذن جزائري أقدم على طعن زوجةه الحامل بتوأم وذبحها، في جريمة أثارت استنكار الرأي العام.
ووجهت المحكمة للجاني تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، حيث تعود وقائع القضية إلى منتصف شهر أكتوبر 2019، تاريخ تنفيذ جريمته.
والمتهم، مؤذن مسجد “42 سنة” تزوج الضحية (39 سنة) قبل 10 سنوات وأنجبت منه 4 أطفال.
وبحسب صحف محلية فإن الجاني قام بإخراج الأطفال ووضعهم في غرفة ثانية حتى لا يشاهدوا الجريمة، ثم عاد للضحية ووجه لها أربع طعنات في جهات مختلفة من جسدها وقام بذبحها بواسطة سكين وهي حامل، بسبب خلافات حادة ومستمرة بينهما.
وادعى المتهم أثناء جلسة المحاكمة أنه مصاب بمرض عصبي وأمراض مزمنة أخرى لكن التقرير الطبي فند زعمه.
وكانت التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الجاني اعترف بأنه هدد زوجةه بالقتل، كما أقر بأنه قام بالتحضير لارتكاب جريمته سلفا بعد أن خبأ السكين في غرفة نومه.
 

إقرأ ايضا

Capture

السعودية.. استخراج جثمان رجل من المقبرة بعد اكتشاف ديانته الحقيقية

5e0282c84c59b76df46f1049

بيان من شرطة مكة بشأن ما فعله رجل مع سيدة أمام أحد المحال

355

سر المدينة المصرية التي هجرها الأهالي وأرادت أمريكا تحويلها لقاعدة عسكرية

أخبار متعلقة

EmfNKwtXMAMDP4h

مالا تعرفه عن زوجة الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية

28568-_640x_38d3fea4f79b51028c2bcbebed9af7f5bca43335bcbe459bf5ce67017628b0bb

من هي «المرأة الحديدية» زوجة «شرير السينما» محمود المليجي؟

5e4919ae421aa93c5c42bf02

زوج يرفع أغرب دعوى طلاق ضد زوجته والسبب لا يُصدق

267025_0

قُتل ذبحًا وليس حادث.. مها أبوعوف تفجر مفاجأة صادمة عن وفاة عمر خورشيد

Capto_Capture-2021-02-27_12-37-27_PM

مرعب.. ظهور «عفريت» في بيت مهجور يثير ضجة (فيديو)

العثور-على-جثة-في-الإسكندرية

وفاة زوجة رئيس مصر الأسبق