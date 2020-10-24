ليلى علوي تضع لميس الحديدي في موقف محرج للغاية

السبت، 24-10-2020
01:13 م
المصريون
اجرت الإعلامية لميس الحديدي
العديد من اللقاءات الفنية على هامش فعاليات
افتتاح مهرجان الجونة
السينمائي في دورته الرابعة.
وأثناء استضافتها للفنانات ليلى علوي وإلهام شاهين وهالة صدقي، تحدثت معهم
على الحالة الإنتاجية في مصر سواء في السينما والدراما، وقامت بتوجيه سؤال لهن
وقالت الإعلامية لميس الحديدي
"هل تستطيع الفنانات النساء أن تقوم ببطولة عمل
فني بمفردها؟".
وفي أثناء بداية الإجابة على هذا التساؤل من جانبهم قالت الفنانة ليلى علوي
لها " ايه السؤال دا؟ ولما انتي عارفة الإجابة بتسئليه ليه؟" وعلى الفور
تدارجت الإعلامية لميس الحديدي
خطأها في طرح هذا السؤال وغيرت صيغته بأكثر من
طريقة حتى يتم تغطية الخطأ.
وأكدت الإعلامية لميس الحديدي
في وقتها إنها متأكدة تماماً إن الفنانات
يستطعن فعل ذلك لكن الاتجاه العام في الانتاج للرجال اكثر من النساء في ذلك الوقت.