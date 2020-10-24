السبت، 24-10-2020
12:52 م
المصريون
أثار ظهور فتاة شديدة الشبه بالفنانة حورية فرغلي الذعر أثناء افتتاح
مهرجان الجونة
بالأمس، وتم أكتشاف أنها تلك الفتاة هي زوجة عمرو المنسي
المدير التنفيذي لمهرجان الجونة
السينمائي والتي كانت برفقته على السجادة الحمراء
لمهرجان الجونة
السينمائي في دورته الرابعة .
وعندما ظهرت على السجادة الحمراء بالأمس أعتقد كثيرون
انها حورية فرغلي في اول ظهور لها في مهرجان الجونة
، ولكن بالرجوع الي صور قديمة
لعمرو المنسي وزوجته تبين انها شديدة الشبهه بالفنانة حورية فرغلي.
يشار الي إن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة
السينمائي قد انطلقت مساء أمس الجمعة 23 أكتوبر، وسط التدابير الاحترازية اللازمة
للوقاية من فيروس كورونا وبمشاركة عدد من النجوم من مختلف أنحاء العالم.
وتبدأ فعاليات المهرجان المتمثلة في عروض الأفلام،
والندوات وجلسات النقاش مع صباح اليوم السبت 24 أكتوبر، ويتضمن برنامج هذا العام
16 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة و10 أفلام في مسابقة الأفلام
الوثائقية الطويلة و18 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة وفيلمين ضمن العروض
الخاصة، إضافة إلى 17 فيلمًا في قسم الاختيار الرسمي – خارج المسابقة.