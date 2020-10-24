«لورديانة».. رانيا يوسف تنشر صورة غريبة من مهرجان الجونة

السبت، 24-10-2020
12:59 م
محمد فضل
أثارت الفنانة رانيا يوسف
، الجدل بين متابعيها على
مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشر صورة غريبة وساخرة لها من مشاركتها في مهرجان
الجونة السينمائي الدولي بدورته الرابعة، والذي افتتح أول فعاليته أمس الجمعة، ومن
لمقرر أن يستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
ونشرت "يوسف" صورة "فوتوشوب"، لسيدة
تجلس على كرسي في ممر الدخول للمهرجان، وتنظر على خلفية الفنانة في الوقت الذي
تلتقط فيه رانيا يوسف
الصور التذكارية على «الريد كاربت».
وأرادت رانيا أن تشير إلى تركيز الكثيرين مع أزيائها، وعلّقت
رانيا على الصورة بوجوه ضاحكة.
والسيدة التي ظهرت على الكرسي هي تلك السيدة التي ظهرت
في فيديو الراقصة
البرازيلية "لورديانة
"، والذي أثار الجدل الأيام
الماضية على السوشيال ميديا، حيث ظهرت السيدة بنفس الوضعية والراقصة
تؤدي رقصة على
أغنية شعبية.