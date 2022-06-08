ليس الميراث.. المتهم بقتل والده وأشقائه الأربعة يكشف مفاجأة عن سبب جريمته

الأربعاء، 08-06-2022
11:58 ص
أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط المتهم بقتل والده
و4 من
أشقائه والتي عرفت إعلاميا بمذبحة قنا
.
وقالت الوزارة، في بيان «في إطار جهود أجهزة وزارة
الداخلية لكشف ملابسات بلاغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا
بقيام أحد الأشخاص-
مقيم بدائرة المركز بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه أفراد
أسرته (والده، والدته وأشقائه الأربعة)، ما أدى لوفاتهم عدا والدته (مصابة وتم
نقلها للمستشفى لتلقى العلاج) لخلافات بين المتهم ووالده لرغبته في أن يستكمل له
نفقات بناء مسكن خاص به.. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المُتهم بمشاركة قطاع
الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا
وأمكن ضبطه حال تواجده بأحد
المساكن بالمنطقة الجبلية بدائرة قسم شرطة قنا
، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب
الواقعة ومن الطلقات و2 خزينة آلية».
وتابعت: «بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعلل ذلك لسوء
معاملة والده له ورفض إعطائه احتياجاته المادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».
من جهة أخرى، أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة
أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ بأعيرة نارية أطلقها من بندقية آلية.
وأفادت الأمّ المجني عليها أن نجلَها هو القائم بالتعدي
عليها وعلى أشقائه ووالدهِ بإطلاق أعيرة نارية صَوبَهم من سلاح آليٍّ؛ لخلافاتٍ
ماليّةٍ مع والده، وتزامنَ ذلك مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان
بمكتب النائب العام من تداول أخبار تلك الواقعة، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
وانتقلت النيابة لمناظرة جثامين المجني عليهم وأمرت
بتوقيع كشف الصفة التشريحية عليهم، كما اطلعت على تقرير طبي يوضح إصابة المجني
عليها بأعيرة بالذراعين والرجلين والصدر، وعاينت ما بمسرح الواقعة من آثار مادية،
وندبت الإدارةَ العامَّةَ للأدلة الجنائية لمعاينته ورفع ما به آثار، وطلبت تحريات
الشرطة حول الواقعة، كما استمعت لشهادة زوجة المتهم بشأن خلافِ زوجها الماليِّ مع
والده، وأمرت بضبط وإحضار المتهم، والذي ألقت الشرطة القبض عليه وبحوزته بندقية
آلية وذخيرة، واستجوبته النيابة العامة فأقرَّ بارتكابه الواقعة لوجود خلافات
مالية مع والده، حيث استحصل على بندقية آلية وأطلق منها أعيرةً قتل بها والده
وأربعة من أشقائه وأصاب والدته.
وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًّا أربعة
أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمال التحقيقات.