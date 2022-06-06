الإثنين 06 يونيو 2022
توقيت مصر 17:04 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مرتضى منصور يعرض الصلح على الخطيب بعد سجنه عامًا: أنت أسطورة

مقتل 5 من أسرة واحدة.. تفاصيل مجزرة قنا والسبب لن تتخيله!

شاهد.. متاجر كويتية تزيل المنتجات الهندية ردًا على الإساءة للرسول

بعد قرار «أرامكو».. سعر النفط يقفز ويسجل هذا الرقم

إيهاب جلال يكشف مفاجأة: صلاح رفض طلب ليفربول بعدم اللعب

تهز المنصورة.. أبوها وخطيبها يعاشرانها معاشرة الأزواج وتحمل سفاحًا

المحكمة تتحفظ على مرتضى منصور في قضية سب محمود الخطيب

تركت أطفالها عند والدتها لتقيم«ليلة حمراء» مع زوجها لكن ضعفه الجنسي تسبب في قتلها!

سعر الدولار اليوم.. يرتفع ويسجل هذا الرقم في البنوك

عارية تمامًا في الشارع.. الشرطة الكويتية تضبط امرأة تمارس الرذيلة

ADS
 

مقتل 5 من أسرة واحدة.. تفاصيل مجزرة قنا والسبب لن تتخيله!

cac5dd96ad8e8961f0e2201acffb1889
ا
Native
Teads
الإثنين، 06-06-2022 02:47 م

شهدت قرية أبو مناع بمحافظة قنا، مذبحة أسرية بشعة، حيث أقدم شاب على إطلاق وابل من الأعيرة النارية على أسرته، نتج عنه مقتل والده و 4 من أشقائه "2 رجال و2 سيدات"، وإصابة الأم التي نجت من هذه المجزرة، بسبب خلاف على الميراث!.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمقتل مُسن وأبنائه الأربعة بطلق ناري في قرية أبومناع غرب بدشنا.

وتبين مقتل 5 أشخاص وإصابة سيدة بطلقات نارية، تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مقتل «عبدالناصر» وأبنائه الاربعة وهم "أحمد، محمد، وحيدة، ونجاة" إصابة زوجته "سعاد" بطلق ناري بالساقين، من عائلة الرضاوين أبومناع غرب؛ بسبب مشاجرة نشبت على إثر خلافات على الميراث، وتم نقلها إلى مستشفى قنا العام، وإخطار النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحريات مكثفة
أكدت التحريات الأولية، أن ابن المجني عليه الأكبر المزارع "جمال غبد الناصر" أطلق الرصاص وهو في حالة هياج عصبي، على والديه واخوته وأمه بسبب خلافات أسرية، ولاذ بالفرار هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا جهودها لضبط المتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية بقنا القبض على منفذ "مذبحة دشنا"، وجار عرضه على النيابة العامة.
 

إقرأ ايضا

Capture

تهز المنصورة.. أبوها وخطيبها يعاشرانها معاشرة الأزواج وتحمل سفاحًا

2021_3_15_10_59_36_167

المحكمة تتحفظ على مرتضى منصور في قضية سب محمود الخطيب

images

تركت أطفالها عند والدتها لتقيم«ليلة حمراء» مع زوجها لكن ضعفه الجنسي تسبب في قتلها!

أخبار متعلقة

تنزيل

الإعدام لشقيقين وحبس فتاة 15 عامًا