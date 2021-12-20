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ليبيا تعلن حاجتها لـ مليون عامل مصري لإعادة الإعمار

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ليبيا تعلن حاجتها لـ مليون عامل مصري لإعادة الإعمار

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الإثنين، 20-12-2021 11:42 ص
أكد وزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، اليوم الاثنين، أن السوق الليبية تحتاج قرابة مليون عامل مصري للمشاركة في إعادة إعمار ليبيا.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة القوى العاملة، لإعلان إطلاق منظومة الربط الالكتروني بين مصر وليبيا، أوضح الرضا أن المنظومة الإلكترونية ستقضي على الهجرة غير الشرعية في ليبيا، وستزيد من عوامل توفير الأمان للعمالة المصرية.
وقال: "لن نتحمل مسؤولية أي عامل يأتي لإعمار ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الإلكتروني"، مشددا على أن العامل غير الشرعي "لسنا مسؤولين عنه ولن نستطيع حمايته".
وشكر الوزير الليبي الحكومة المصرية على كرم الاستقبال والضيافة والتعاون المشترك، مؤكدا أن الوضع الليبي مستقر أمنيا، بدليل استمرار حركة الطيران بين ليبيا والقاهرة.
 

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