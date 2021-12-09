الجمعة 10 ديسمبر 2021
توقيت مصر 03:13 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بشرى.. السفارة الليبية تفتح باب استقبال العمالة المصرية

«كاف» يوجه صدمة كبيرة لـ الأهلي.. ماذا سيفعل؟

مسابقة لتصميم أفضل شعار لوزارة سعودية مقابل 50 ألف ريال

تحذير أمني عال الخطورة في السعودية بسبب «واتساب»

لبنان يعلن تسجيل أول حالتين بـ«أوميكرون»

فنانة شهيرة ترد على الهجوم بسبب مشهد عارية تمامًا: «فخورة بالفيلم ده»

بعد الحكم بحبسه عامين.. قصة أحمد فلوكس مع لاعبة منتخب مصر ياسمين عزت

ثالث دولة خليجية يظهر بها «أوميكرون»

بعد تزايد انتشار«أوميكرون».. تنبيه عاجل من «الصحة العالمية» لحكومات جميع الدول

حكم قضائي ضد طارق الشناوي وإعلامية شهيرة لصالح حلا شيحة ومعز مسعود

ADS
 

بشرى.. السفارة الليبية تفتح باب استقبال العمالة المصرية

2019_12_15_2_59_57_77
h
Native
Teads
الخميس، 09-12-2021 05:21 م

أعلنت السفارة الليبية في القاهرة، فتح باب القبول لمدة أسبوعين لتقديم طلبات الشركات المصرية لإلحاق العمالة الراغبة في قيدها لديها.
وأوضحت السفارة في بيان لها، أن المستندات المطلوبة من هذه الشركات للتقديم وهي: أصل للاطلاع وصورة شهادة مزاولة مهنة الترخيص للشركة، وأصل السجل التجاري (ساري) وأصل للاطلاع، وصورة الرقم القومي للممثل القانوني للشركة، وسيرة ذاتية عن الشركة، وسابقة أعمال، والإقرار بالالتزام بشروط التعاقد، وعنوان تفصيلي لمقر الشركة وفروعها، والالتزام بشروط التباعد.
وأكدت السفارة على ضرورة أن تكون الشركات مرخص لها قانونًا بإلحاق العمالة للخارج الراغبة قبل قيدها في السفارة.
وشدَّدت السفارة على ضرورة تقديم هذه المستندات عبر نافذة القسم القنصلي بالسفارة يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لمدة أسبوعين من تاريخه من الساعة 10 صباحًا حتى 1 ظهرًا.
 وأكدت أنها لن تقبل أية طلبات من شركات إلحاق العمالة الراغبة في القيد دون تقديم المستندات المطلوبة، وحضت على ضرورة التقيد بمواعيد التقديم.
 

إقرأ ايضا

image

مسابقة لتصميم أفضل شعار لوزارة سعودية مقابل 50 ألف ريال

49141015_303

تحذير أمني عال الخطورة في السعودية بسبب «واتساب»

images

لبنان يعلن تسجيل أول حالتين بـ«أوميكرون»

أخبار متعلقة

16551004661637452848

مطالبات بمحاسبة عمر كمال بسبب تصريح صادم من السعودية

158471651420

السعودية تعلق القدوم من 17 دولة بينهم مصر

1637952985251876000

«أوميكرون» يرعب العالم ومصر تصدر قرارات عاجلة بوقف الطيران

900x450_uploads,2021,11,23,5fc6d10d69

مصر تستعد لتنفيذ أضخم مشروع في إفريقيا

79-221626-1e4dbe582b6848de918933e085ce1b61-18_700x400

الجيش الإثيوبي يزعم: قضينا على جماعة مدعومة من مصر والسودان

20210605220916472

فيفي عبده:«اللي جه مصر ومتفرجش عليا يبقى مجاش»