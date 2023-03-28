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" لو مش قادر يمسك نفسه".. الإفتاء تحذر من هذا الأمر بين الزوجين في رمضان

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زوجان
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الثلاثاء، 28-03-2023 12:15 م

حذر الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من بعض الأمور المكروهة بين الأزواج في نهار رمضان، قائلًا إنها قد تفسد الصيام، وتضيع الثواب.

 

وأكد وسام أن الصوم إمساك عن شهوتى البطن والفرج، مشيرا إلى أن المبالغة في التقبيل أو المباشرة أمر مكروه.

 

وتابع وسام، خلال لقائه ببرنامج فتاوى الناس، المذاع على فضائية الناس، أمس الاثنين: «التقبيل والمباشرة أمور قد تؤدي إلى إفساد الصوم، لأن الإنسان ممكن يقع في العلاقة الزوجية، لأنه غير قادر على إمساك نفسه، يعنى اللى مش قادر يمسك نفسه يبقى التقبيل مكروه بالنسبة له، وهذا ليس معناه إن القبلة بين الزوجين أمر مكروه، لا فهى شىء جميل وأمر حسن ودليل مودة».

 

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