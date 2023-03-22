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هدد بحرق المصحف أول يوم رمضان.. بريطانيا تمنع "راسموس" من دخول أراضيها

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راسموس
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الأربعاء، 22-03-2023 12:33 م نسمه عبد الوهاب
منعت السلطات البريطانية السياسي الدنماركي المتطرف راسموس بالودان، من دخول المملكة المتحدة بعد أن هدد بحرق نسخة من المصحف الشريف في ويكفيلد أول أيام رمضان.
ممنوع من دخول المملكة

وقال وزير الأمن البريطاني توم توجندهات، إن راسموس بالودان، مؤسس حزب سترام كورس اليميني المناهض للإسلام، تمت إضافته إلى قائمة الممنوعين من دخول المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق، أعلن الإرهابي المتطرف "راسموس" أنه يعتزم حرق نسخة من القرآن في ميدان عام بمدينة ويست يوركشاير البريطانية هذا الأسبوع، على إثر إيقاف 4 طلاب في مدرسة ثانوية بسبب تمزيق أحدهم مصحفا.
وفي مقطع فيديو على موقع "تويتر"، قال "راسموس"، إنه سيسافر إلى المدينة "للرد على القوى غير الديمقراطية".
حرق نسخة من قبل

ونظم المتطرف عدة احتجاجات سابقة، أحرق فيها نسخا من القرآن، وأدى بعضها إلى مظاهرات مضادة عنيفة.

وفي يناير الماضي، أحرق نسخة من القرآن خارج السفارة التركية في ستوكهولم.

وأصبح هذا الاحتجاج جزءا من خلاف دبلوماسي بين تركيا والسويد، حيث تعرقل تركيا الآن طلب السويد للانضمام إلى حلف الناتو
 

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