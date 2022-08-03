لهذا السبب.. فارس حميدة يغلق الهاتف في وجه المذيعة على الهواء

الأربعاء، 03-08-2022
02:16 م
قال مطرب
المهرجانات
المعتزل فارس حميدة
، إن جميع أنواع الأغاني بما فيها المهرجانات الشعبية هي في
الأساس حرام شرعًا، مشيرا إلى أن الأغاني تأتي في ميزان سيئات صاحبها يوم القيامة.
وأضاف فارس حميدة
،
خلال مداخلة هاتفية لبرنامج”الثامنة مساء” الذي يذاع على شاشة قناة "الصحة
والجمال"، أنه قد أعلن توبته النصوح من الأغاني بكل أنواعها، ولن يعود إليها
مرة أخرى.
وفي أثناء المكالمه أخبر فارس حميدة مذيعة
البرنامج
أن عليه إنهاء المكالمة الهاتفية الآن نظرًا لذهابه لتأدية صلاة العشاء، ثم قام
بإغلاق الخط.
وعقبت مذيعة
البرنامج قائلة، إنها تتمني عودته
لاستكمال النقاش بعد أداءه لصلاة العشاء.
كان مغني المهرجانات
فارس حميدة
، والذي شارك في غناء المهرجان الشهير "مفيش صاحب يتصاحب"، أعلن
التوبة إلى الله والتبرؤ من الأغاني التي شارك فيها بالسنوات الماضية، والاتجاه
إلى تقديم الأنشودات الدينية، حسب وصفه.
ونشر فارس، عبر قناته
على موقع "يوتيوب"، أنشودة تحمل عنوان "العليل"، من توزيع
محمد بدر، ومن بين كلماتها التي كتبها الشيخ عبد الرحمن العماري: "عليل يا رب
وأنت الطبيب، عليل يريد دوا للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب، وتُمحى الخطايا وتصفي
القلوب، إذا صرت يومًا وقلبي يميل، إلى فتنةٍ أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذِ
الوحيد، وعفوك لا ينتهي لا يزول".
وعلّق فارس، عبر
حسابه بموقع "فيسبوك": "مع بداية عام هجري جديد.. نبدأ نحن بداية
جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين.. وهو عالم الدعوة إلى الله.. نسأل الله
الإخلاص في العمل".
وقبل طرح الأنشودة؛
كان مغني المهرجانات فارس حميدة
، كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك":
"لعل وعسى اللي يشوف البوست يخدمني لوجه الله، في عدم نشر أغاني تحتوي على
صوتي، وأنا قد تبت إلى ربي وأرجو من الله القبول، اللهم إني بريء من ذلك، اللهم
نسألك الثبات".
مهرجان "مفيش
صاحب يتصاحب - ولاد سليم اللبانين" كان قد حقق نجاحا وأُثير حوله جدلا كبيرا
عام 2015 وقت طرحه للثلاثي حسن البرنس، فارس حميدة
، وناصر غاندي (فريق شبيك لبيك)،
ووصلت مشاهداته حتى الآن لـ153 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".