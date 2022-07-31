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مطرب مهرجانات شهير يعلن توبته إلى الله ويتبرأ من كل أغانيه

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فارس حميدة
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الأحد، 31-07-2022 09:07 ص


أعلن مغني المهرجانات فارس حميدة، والذي شارك في غناء المهرجان الشهير "مفيش صاحب يتصاحب"، التوبة إلى الله والتبرؤ من الأغاني التي شارك فيها بالسنوات الماضية، والاتجاه إلى تقديم الأنشودات الدينية، حسب وصفه.

ونشر فارس، عبر قناته على موقع "يوتيوب"، أنشودة تحمل عنوان "العليل"، من توزيع محمد بدر، ومن بين كلماتها التي كتبها الشيخ عبد الرحمن العماري: "عليل يا رب وأنت الطبيب، عليل يريد دوا للذنوب، فكيف السبيل إلى أن أتوب، وتُمحى الخطايا وتصفي القلوب، إذا صرت يومًا وقلبي يميل، إلى فتنةٍ أو ضللت السبيل، فتبقى إلهي ملاذِ الوحيد، وعفوك لا ينتهي لا يزول".

وعلّق فارس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "مع بداية عام هجري جديد.. نبدأ نحن بداية جديدة في عالم مليء بالخير والصالحين.. وهو عالم الدعوة إلى الله.. نسأل الله الإخلاص في العمل".

وقبل طرح الأنشودة؛ كان مغني المهرجانات فارس حميدة، كتب عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "لعل وعسى اللي يشوف البوست يخدمني لوجه الله، في عدم نشر أغاني تحتوي على صوتي، وأنا قد تبت إلى ربي وأرجو من الله القبول، اللهم إني بريء من ذلك، اللهم نسألك الثبات".
مهرجان "مفيش صاحب يتصاحب - ولاد سليم اللبانين" كان قد حقق نجاحا وأُثير حوله جدلا كبيرا عام 2015 وقت طرحه للثلاثي حسن البرنس، فارس حميدة، وناصر غاندي (فريق شبيك لبيك)، ووصلت مشاهداته حتى الآن لـ153 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

 

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