الجمعة 26 فبراير 2021
توقيت مصر 10:49 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

على خطى "روبي فاولر".. "محمد صلاح" يوسع استثماراته بعيدًا عن الكرة

فيديو مرعب.. لحظة إلقاء أم لأطفالها من النافذة لإنقاذهم من النار

عاجل.. وفاة المستشار طارق البشري إثر إصابته بـ "كورونا"

خفض نسبة السكر في الدم بطريقة بسيطة

تناول هذه الأغذية لتحصل علي عيون سليمة

أحذر.. كثرة التثاؤب دليل علي إصابتك بمرض خطير

شاهد.. صورتان نادرتان للملك عبد الله وهو صغير بالعقال

شاهد.. صورة نادرة للملك سلمان وهو يمارس الفروسية

الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

كاميرات سرية توثق الدعارة المُباحة في شوارع إيران

ADS
 

لنساء فقط.. ملعقة من هذا الخليط يوميا وشاهدي النتيجة

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-02-2021 11:51 ص إيمان هاني



أكد موقع "هيلثي " فوائد زيت الزيتون، وخاصة على الريق فى علاج الإمساك وتحسين الدورة الدموية، التى تسبب الطاقة والنشاط للجسم.

و أوضح الموقع ، أن معلقة من زيت الزيتون تعمل على تليين الأغشية المخاطية للأمعاء، كما أنه ينشط وظائف المرارة والمثانة، ويحتوي على العديد من المواد المضادة للأكسدة والتي يمكن أن تساعد على إزالة جميع السموم الضارة بالجسم، ويحسن عملية الهضم.

وأشار الموقع ، أن زيت الزيتون يحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 والتي تعمل على تحسين الدورة الدموية والتخلص من الكوليسترول الضار، ويساعد على تدفق الدم بقوة، كما أنه يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ويحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم.
 

إقرأ ايضا

طارق البشري

عاجل.. وفاة المستشار طارق البشري إثر إصابته بـ "كورونا"

iranstudents

كاميرات سرية توثق الدعارة المُباحة في شوارع إيران

172

تزوجت 4 أقباط وقلم سعاد حسني جعلها تعتزل الإغراء (فيديو)