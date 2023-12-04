لميس الحديدي: زيادة كبيرة في أسعار الأرز الفترة القادمة

الإثنين، 04-12-2023
12:43 م
حذرت الإعلامية لميس الحديدي
، من أزمة محتملة في أسعار الأرز خلال الفترة المقبلة، قائلة: إحنا بنحذر من أزمة أخرى وهي أزمة الأرز ربما تظهر الأيام المقبلة، إحنا من فترة كنا شفنا سعر كيلو الأرز كان وصل إلى 30-35 جنيها وده تقريبا إلى بيحصل دلوقتي.
وتابعت لميس الحديدي
، عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، قائلة: الأرز بدأنا نشوف أرقام بعدت عن حاجز 26 و37 جنيها، ووصلت إلى 30 جنيها ولا نتمنى أن لا ترتفع الأسعار مجددًا.
وأكملت الحديدي: لما نشوف مثل هذه المؤشرات لازم نقف ونقول احتمال نكون رايحين لمشكلة، لماذا ترتفع أسعار الأزر؟، إحنا مازلنا في انتظار حل أزمة السكر والأرز، ووزير التموين وعد بحلها خلال أسبوعين، حتى هذه اللحظة السكر بـ50 جنيها رغم ضخ الحكومة كميات كبيرة من السكر.