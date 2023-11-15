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ريهام سعيد تعلن انسحابها من قناة الشمس وتكشف السبب.. ورئيسة القناة ترد

ريهام سعيد تعلن انسحابها من قناة الشمس وتكشف السبب.. ورئيسة القناة ترد

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ريهام سعيد
الأربعاء، 15-11-2023 10:21 ص

أثارت الإعلامية ريهام سعيد الجدل، بمنشور كتبته على موقع التواصل الاجتماعي؛ انتقدت خلاله قناة الشمس التي تعرض خلالها برنامجها "صبايا الشمس"، والتي أعلنت رحيلها عنها قبل أيام.
ونشرت ريهام صورة من الحلقة التي تذيعها القناة لبرنامجها وعلقت عليها قائلة: "غريبة جدا إن القناة كاتبة مباشر وأنا في بيتنا".
وكتبت ريهام في منذ أيام قائلة: "قررت الانسحاب من قناة الشمس من الآن لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق".
من جانبها، نفت سميرة الدغيدي، مالكة قناة الشمس الفضائية، إذاعة حلقة مباشرة على الهواء للإعلامية ريهام سعيد، مساء الاثنين.
وقالت: لم نكتب على الشاشة كلمة مباشر، وأود التأكيد أن عقد ريهام سعيد مع القناة لم ينتهي، ولا أعرف سبب ما تكتبه، أو حتى إعلانها بترك القناة.
واختتمت الدغيدي: يبدو أن ريهام تفضل "الشوشرة".

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