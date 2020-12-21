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لماذا أصر الفنان محمد رضا على الخروج بـ " كفن أحمر " ؟

محمد رضا
لماذا أصر الفنان محمد رضا على الخروج بـ " كفن أحمر " ؟
 
الإثنين، 21-12-2020 08:36 ص المصريون
حلت أمس 20 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد رضا الذي رحل عن دنيانا عام 1995 .

وعمل محمد رضا في بداية حياته موظفا في قطاع البترول لكنه اتجه بعد ذلك للعمل الفني.

واشتهر محمد رضا بدور "معلم السينما المصرية" حيث استعان في بداية حياته بـ"كرش" صناعي من أجل تأدية هذه المهمة.

وفي حياة محمد رضا قصة طريفة حيث كان يعشق نادي الزمالك ، واتفق مع صلاح السعدني - الذي يحب الأهلي جدا - أن يتعاملوا بروح رياضية.

وتراهن محمد رضا مع صلاح السعدني على فوز الزمالك على الأهلي في إحدى المباريات لكن الأهلي فاز ، وقتها تفاجأ صلاح السعدني بمحمد رضا يدخل عليه وفي يده كفن لونه أحمر ليرد قائلا: جايب كفني على كتفي.
 

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