الإثنين، 21-12-2020
08:36 ص
المصريون
حلت أمس 20 ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمد رضا
الذي رحل عن دنيانا عام 1995 .
وعمل محمد رضا
في بداية حياته موظفا في قطاع البترول لكنه اتجه بعد ذلك للعمل الفني.
واشتهر محمد رضا
بدور "معلم السينما المصرية
" حيث استعان في بداية حياته بـ"كرش" صناعي من أجل تأدية هذه المهمة.
وفي حياة محمد رضا
قصة طريفة حيث كان يعشق نادي الزمالك ، واتفق مع صلاح السعدني - الذي يحب الأهلي جدا - أن يتعاملوا بروح رياضية.
وتراهن محمد رضا
مع صلاح السعدني على فوز الزمالك على الأهلي في إحدى المباريات لكن الأهلي فاز ، وقتها تفاجأ صلاح السعدني بمحمد رضا
يدخل عليه وفي يده كفن لونه أحمر ليرد قائلا: جايب كفني على كتفي.