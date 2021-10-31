الإثنين 01 نوفمبر 2021
توقيت مصر 00:52 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عارضة أزياء شهيرة تنشر صور فاضحة لها بجوار جثمان والدها قبل دفنه

بعد طرد السفير.. الإمارات تطالب مواطنيها بمغادرة دولة عربية فورًا

نواب يطاليون بإحالة مصطفى بكري إلى لجنة القيم ومشاداة مع رئيس المجلس

الملك سلمان يشكر أمير الكويت وملك البحرين ويتجاهل سلطان عمان لهذا السبب

إقالة جورج قرداحي بعد عدم تقديم استقالته

جورج قرداحي يفاجئ الجميع ويحسم أمر استقالته من الحكومة اللبنانية

نجيب ساويرس يثير الجدل بالكشف عن فاتورة وجبة العشاء

بيان عنيف.. أول تعليق من «حزب الله» على أزمة جورج قرداحي والسعودية

لحمايتك بياناتك.. معلومات هامة عليك معرفتها حال تعرض هاتفك للسرقة

صدمة.. وفاة بطل رفع الأثقال طارق وهدان بـ كورونا

ADS
 

لحمايتك بياناتك.. معلومات هامة عليك معرفتها حال تعرض هاتفك للسرقة

201910201021202120
ا
Native
الأحد، 31-10-2021 12:14 م

الجميع مُعرض لسرقة أو ضياع هاتفه المحمول، وكل ما يشغل من سُرق هاتفه هو بياناته الشخصية وما قد يكون على هاتفه من أمور شخصية لا يحب وقوعها في إيدي اخرى.
ولتجنب عواقب غير سارة قد تنتج عن ضياع الهاتف الذكي، ينصح الخبير في مجال الأمن الإلكتروني في مخبر كاسبيرسكي لأمن تكنولوجيا الاتصالات الروسي، دميتري غالوف، مستخدمي الهواتف الذكية بضرورة اتخاذ تدابير مسبقا، أهمها التأكد من أن الجهاز مقفل بشكل جيد عن طريق رمز الغلق، وكذلك التأكد من إمكانية  تدمير البيانات عن بُعد.
وأوضح الخبير في مجال الأمن الإلكتروني أن "فقدان الهاتف الذكي أو سرقته يحمل العديد من المخاطر الأمنية ... في حال كان من السهل الوصول إلى المعطيات والبيانات الشخصية المتعلقة مثلا بتطبيق الخدمات المصرفية عبر الانترنت.
واشار الخبير إلى أن الشخص المحتال والذي باتت بيده معطيات شخصية مهمة يمكنه أن يهدد المهاجم بحذفها أو على العكس من ذلك، التهديد بنشرها والمطالبة بفدية، مضيفا أن هذه ليست كل السيناريوهات التي يمكن أن تحدث.
بدوره قال رئيس قسم تطوير شبكة "بيلاين" للاتصالات، أليكسي فيريشاغين، إن "ما تعتبره أنت بنفسك معلومات لا قيمة لها على هاتفك يمكن أن يستخدمها في الواقع المحتالون ضدك أو ضد الأشخاص الذين تتواصل معهم".
واشار إلى أن الهواتف الذكية باتت تحتوي على بيانات ومعلومات قيمة وحساسة مثل سجل المكالمات، والمراسلات في الشبكات الاجتماعية، وتطبيقات البريد الإلكتروني، والصور والفيديو، وبيانات البطاقة المصرفية، وتطبيقات وأنظمة الدفع البنكية.
 

إقرأ ايضا

FCozLYjXEBELK-u

عارضة أزياء شهيرة تنشر صور فاضحة لها بجوار جثمان والدها قبل دفنه

نجيب-ساويرس

نجيب ساويرس يثير الجدل بالكشف عن فاتورة وجبة العشاء

Capture

صدمة.. وفاة بطل رفع الأثقال طارق وهدان بـ كورونا