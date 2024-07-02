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"لبيان عذريتها".. محامي فتاة عين شمس يطالب بعرضها على الطب الشرعي

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الثلاثاء، 02-07-2024 03:33 م

طالب المحامي محمد جمال الدين، دفاع فتاة عين شمس، بعرض موكلته على الطب الشرعي، للوقوف على تعرضها لهتك العرض من عدمه، على يد المتهم بتحريضها على مغادرة منزل أسرتها بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عين شمس، القبض على شاب حرض إحدى الفتيات على مغادرة منزل أسرتها بمنطقة عين شمس بالقاهرة، والإقامة لدى إحدى صديقاتها لمدة تجاوزت الأسبوع.

تعود بداية الواقعة عندما تغيبت إحدى الفتيات تبلغ من العمر 22 عاما، وحررت والدتها محضرًا بقسم شرطة عين شمس يفيد بتغيبها عن المنزل.

وعكف رجال المباحث على البحث عن فتاة عين شمس المتغيبة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان، وفحص علاقاتها.

 

وتوصل رجال المباحث إلى موقع تواجد الفتاة، داخل منزل صديقاتها بتحريض من عاطل يبلغ 35 عاما، فتم ضبطهما واقتيادهما لقسم شرطة عين شمس.

بسؤال الفتاة قررت بأنها تعرفت على المتهم ونشأت بينهما علاقة عاطفية، وتمكن من إقناعها بمغادرة منزل أهليتها والإقامة لدى إحدى صديقاتها داخل منزلها طوال الأيام الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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