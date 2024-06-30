"قطعتهم ورميتهم للكلاب".. اعترافات صادمة للمحامي قاتل عائلته والكشف عن السبب





أدلى المتهم بقتل والدته وشقيقه وشقيقته "ذبـ.ـحا" في محافظة الغربية باعترافاته، وأوضح كيف نفذ الجريمة.

واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له.

وأوضح أنه ارتكب جريمته في الخامسة صباحا، حيث استل سكينا وبدأ بقتل شقيقه ثم والدته وبعدهما شقيقته. مشيرا إلى أنه حرق جثامينهم وقام بتقطيعها وقدمها كوليمة للكلاب.

وكشف المتهم أنه استخدم في تنفيذ جريمته 20 سكينا من أجل تقطيع جثث والدته وأشقائه، لافتا إلى أنه وضع بعضا من أشلاء الضحايا في الثلاجة بالمنزل،وألقى بجزء آخر للكلاب.

وكانت قوات الأمن تلقت بلاغا بوقوع مذبـ.ـحة بشعة، حيث قام شاب بإنهاء حياة والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر ذبحًا، ثم سكب عليهم مادة قابلة للاشتعال. وداهمت الشرطة المنزل واكتشفت وجود 3 جثث، وألقت القبض على المتهم .